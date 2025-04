Huyện Châu Đức bảo đảm các cơ quan sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Ngày 8/4, Huyện ủy Châu Đức tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 (mở rộng), khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện ủy Châu Đức tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21.

Trong Quý I Đảng bộ huyện Châu Đức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đề ra. Kết quả, giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện 974 tỷ đồng, đạt 27,33% so kế hoạch. Tổng giá trị sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 1.724 tỷ đồng, đạt 25,09% so với kế hoạch. Ước thu ngân sách gần 257 tỷ đồng, đạt 25% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đến nay, huyện có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 13/14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 7/14 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN trong thực hiện thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Huyện ủy Châu Đức đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025. Xác định công tác đầu tư công là một trong những động lực quan trọng nhất hiện nay để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Quyết tâm thực hiện đến hết quý II đạt trên 50% chỉ tiêu phát triển đảng viên…

Bí thư Huyện ủy Châu Đức nhấn mạnh cần chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tinh gọn; bảo đảm các cơ quan quan, đơn vị, tổ chức sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và xã hội.

