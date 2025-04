Ngày 20/4, tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ An ninh Bà Rịa - Long Khánh (xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), Công an tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Ban liên lạc An ninh Bà Rịa - Long Khánh long trọng tổ chức họp mặt truyền thống lực lượng An ninh Bà Rịa - Long Khánh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước khi vào họp mặt, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tưởng nhớ đến anh linh các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong hai cuộc kháng chiến, đem lại hòa bình, độc lập cho đất nước.

Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ An ninh Bà Rịa - Long Khánh (xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)

Lực lượng An ninh Bà Rịa - Long Khánh là tổ chức tiền thân của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Rịa -Long Khánh cũng là mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, là nơi ghi dấu biết bao chiến công oanh liệt của lực lượng an ninh vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước “Miền Đông gian lao và anh dũng”.

Trong suốt chặng đường lịch sử 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai (1954-1975), đối mặt với điều kiện chiến tranh ác liệt và kẻ thù hung bạo, lực lượng an ninh nói chung và An ninh Bà Rịa - Long Khánh nói riêng vẫn kiên cường bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức đấu tranh chính trị - binh vận, phá tề trừ gian, diệt ác phá kìm, làm thất bại mọi âm mưu của địch. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng An ninh Bà Rịa - Long Khánh đã góp công không nhỏ đập tan “cánh cửa thép Xuân Lộc”, mở toang cánh cửa tiến về giải phóng Sài Gòn, làm nên làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đến các đồng chí cán bộ lực lượng an ninh Bà Rịa - Long Khánh, đã góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân. Đồng thời, khẳng định, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an 2 tỉnh sẽ luôn khắc ghi, kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng đó, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho Nhân dân.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG NAM