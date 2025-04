Hội thảo góp ý công trình biên soạn Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 1945-2025

Ngày 10/4, Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức hội thảo Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 1945-2025. Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội Khoa học lịch sử tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt về quá trình sưu tầm, biên soạn Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu, giai đoạn 1945-2025.

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh được xây dựng trên cơ sở nguồn tư liệu thu thập khách quan từ thực tiễn, bám sát các nghị quyết, các văn kiện chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng qua từng giai đoạn. Dự thảo gồm 5 chương, chia thành 5 giai đoạn phản ánh công tác lãnh, chỉ đạo của tổ chức Đảng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội qua các giai đoạn lịch sử của đất nước và địa phương.

Các đại biểu góp ý tại hội thảo.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp về bố cục, kết cấu, hình ảnh tư liệu, thuật ngữ công an, số liệu…Đồng thời, bổ sung thêm nhiều chi tiết về bối cảnh, sự kiện, mốc thời gian, nhân chứng, bài học lịch sử rút ra để ban chủ nhiệm, ban biên tập có thêm thông tin, tư liệu và những luận cứ quan trọng để chỉnh lý, bổ sung, hoàn chỉnh bản thảo với chất lượng tốt nhất.

Đại diện Ban Tuyên giao và Dân vân Tỉnh ủy đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Việc biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (1945-2025)” là một công trình khoa học cấp bộ. Không chỉ mang ý nghĩa khoa học, mà còn có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc, khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đóng góp to lớn của Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giáo dục truyền thống, tuyên truyền, lan tỏa những chiến công, thành tích vẻ vang của Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Từ đó, rút ra những kinh nghiệm quý báu để vận dụng vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (1945-2025)” dự kiến sẽ sớm được chỉnh lý, hoàn thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY TRUNG