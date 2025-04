Doanh thu du lịch Xuyên Mộc tăng hơn 73% so với cùng kỳ

Quý I/2025, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng của huyện Xuyên Mộc có nhiều khởi sắc, trong đó nổi bật là doanh thu du lịch đạt hơn 1.382 tỷ đồng, tăng 73,3% so với cùng kỳ.

Sáng 8/4, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 37.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2025, ông Huỳnh Kim Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Xuyên Mộc cho biết, huyện đang triển khai hiệu quả 67 chỉ tiêu đã đề ra theo nghị quyết năm 2025; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 640,98 tỷ đồng, đạt 26,6% so với nghị quyết; tổng chi ngân sách đạt 392 tỷ đồng, đạt 23,5% so với nghị quyết.

Trong quý I/2025, hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp của huyện duy trì ổn định, diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 28,2%, sản lượng cây lương thực đạt 31,3%, sản lượng cây lâu năm đạt 16,8% so với nghị quyết.

Thương mại - du lịch huyện Xuyên Mộc cũng có nhiều khởi sắc, trong đó huyện đón hơn 1,26 triệu lượt khách, trong đó lượt khách du lịch nội địa ước hơn 1,2 triệu lượt (tăng 74,3%), lượt khách quốc tế ước gần 61 ngàn lượt (tăng 99,4%) so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.382 tỷ đồng, tăng 73,3% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 76,3% so với cùng kỳ.

Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được huyện chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả, qua đó đã kết nạp được 57/130 đảng viên mới, đạt 43,8% chỉ tiêu năm 2025 và lũy kế đạt 108,8% chỉ tiêu tỉnh giao trong nhiệm kỳ 2020-2025 (725/666 đảng viên).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác đấu giá đất; phương hướng tuyên giáo và dân vận trong điều kiện sáp nhập; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện…

Kết luận tại hội nghị, ông Phan Khắc Duy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc yêu cầu trong thời gian tới các cán bộ, phòng, ban cần tập trung cao độ, không lơ là trong công việc, phải chắc chắn từng đầu việc, từng quy trình xử lý công việc; tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện đúng tiến độ; tiếp tục rà soát, có giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

