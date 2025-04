Công an tỉnh vì Nhân dân phục vụ

Ngày 24/4, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) trong toàn lực lượng.

Với chủ đề: “Công an Bà Rịa - Vũng Tàu rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự; đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này là dịp để toàn lực lượng Công an tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng; khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới để tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Tại lễ phát động, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc, đưa đợt sinh hoạt chính trị trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

TRÍ TRUNG