Xây dựng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8).

Với chủ đề: “Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, nhà nước và Nhân dân” kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các tầng lớp Nhân dân về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng công an nói chung và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng. Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và cán bộ, chiến sĩ CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

VĂN ANH