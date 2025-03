Tình an ninh trật tự tại TP.Vũng Tàu được bảo đảm tốt

Chiều 28/3, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị nghe báo cáo về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tổ Công tác địa bàn TP.Vũng Tàu, Công an tỉnh cho biết, từ khi thực hiện chủ trương giải thể công an cấp huyện (1/3), nhằm kịp thời duy trì, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Tổ Công tác địa bàn TP.Vũng Tàu đã phân công lực lượng tại địa bàn, chủ động kế hoạch, phương án cụ thể. Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Nổi bật, từ ngày 1/3 đến 27/3, lực lượng Công an tỉnh đã phân công 567 lượt cán bộ, chiến sĩ trực, tiến hành dừng, kiểm tra 726 phương tiện giao thông, lập biên bản 716 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 320 mô tô. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các phường, xã tiếp tục triển khai các mặt công tác công an, bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, dù không còn tổ chức công an cấp huyện, nhưng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố thời gian quan vẫn được bảo đảm tốt, người dân, du khách bình yên, an toàn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phúc Hoàng, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đề nghị Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn công an các xã, phường tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.Vũng Tàu, đặc biệt là vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5. Công an phường, xã quyết liệt xử lý việc buôn bán hàng rong, chèo kéo du khách tại các nơi công cộng, điểm tham quan du lịch. Đồng thời đề nghị có biện pháp quản lý, cách ly các đối tượng loạn thần, ngáo đá, gây rối trật tự công cộng để bảo đảm an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Phúc Hoàng, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng để tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm giao thông, an ninh trật tự tại TP.Vũng Tàu.

Đồng thời, sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, không để người dân gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính như cấp đổi giấy phép lái xe, làm lý lịch tư pháp... Đại tá Nguyễn Anh Hùng đề nghị UBND TP.Vũng Tàu quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ cho lực lượng công an để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin, ảnh: THI PHONG