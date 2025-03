Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Sáng 6/3, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đến người thân Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, trước đó, khoảng 7h35 ngày 3/3, tổ công tác Công an phường 7 (TP.Vũng Tàu) đến nhà mời đối tượng Dương Hữu Trí (tên gọi khác: Tý Heo, SN 1987, trú 110/28 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP.Vũng Tàu) về trụ sở kiểm tra ma túy.

Tuy nhiên, đối tượng Trí không chấp hành mà dùng dao rượt chém, làm rách áo anh Bùi Viết Giang (cán bộ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường 7, TP.Vũng Tàu) rồi quay lại đốt xe mô tô của tổ công tác sau đó về nhà.

Nhận được tin báo, tổ hình sự khu vực phụ trách địa bàn TP.Vũng Tàu của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phân công lực lượng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường 7 tiến hành vận động, thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục cố thủ trong nhà, chửi bới, đe dọa sử dụng hung khí tấn công lực lượng công an.

Sau đó, đối tượng Trí đứng trên tầng 2 dùng nước sôi tạt vào các lực lượng làm anh Lê Anh Tuấn, Cảnh sát khu vực Công an phường 7 bị bỏng.

Trước tình hình trên, tổ công tác trong đó có anh Minh Nhật tiến hành áp sát để khống chế đối tượng. Trong quá trình khống chế, anh Minh Nhật đã bị đối tượng Trí dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực phải. Tổ công tác đã khẩn trương đưa anh Minh Nhật đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, anh Minh Nhật hy sinh.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN