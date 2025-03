Thành lập 11 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh

Chiều 3/3, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về thành lập tổ chức Đảng trực thuộc và triển khai, quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định cho đại diện cấp ủy các tổ chức Đảng được thành lập.

Tại hội nghị đã công bố 11 Quyết định thành lập tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh gồm: Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh do ông Nguyễn Văn Trình làm Bí thư Đảng ủy; Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh do ông Hoàng Trung Kiên làm Bí thư Đảng ủy; Đảng bộ cơ sở Sở Xây dựng do ông Lê Ngọc Linh làm Bí thư Đảng ủy; Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính do ông Hoàng Vũ Thảnh làm Bí thư Đảng ủy; Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ do ông Phạm Thành Chung làm Bí thư Đảng ủy;

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định cho đại diện cấp ủy các tổ chức Đảng được thành lập.

Đảng bộ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ do bà Lương Thị Lệ Hằng làm Bí thư Đảng ủy; Đảng bộ cơ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường do ông Nguyễn Văn Đa làm Bí thư Đảng ủy; Đảng bộ cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ông Vũ Hồng Thuấn làm Bí thư Đảng ủy; Chi bộ cơ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh do ông Trần Thanh Tịnh làm Bí thư Chi bộ; Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh do ông Nguyễn Văn Việt làm Bí thư Chi ủy; Chi bộ cơ sở Sở Dân tộc và Tôn giáo do ông Nguyễn Văn Đồng làm Bí thư Chi bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, cấp ủy các tổ chức Đảng vừa thành lập khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác hoạt động, ổn định tổ chức, con người để các cơ quan, đơn vị đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

“Đặc biệt, các cấp ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, trong đó, một trong những điểm quan trọng là công tác cán bộ, nhân sự. Phải khẩn trương thực hiện theo đúng quy định để báo cáo với Đảng ủy UBND tỉnh”, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Tin, ảnh: QUANG VINH