Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên

Hưởng ứng tháng Thanh niên, từ đầu tháng 3, vào các thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, 20 cán bộ, chiến sĩ đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh được luân phiên bố trí tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 tham gia lao động cộng sản hưởng ứng tháng Thanh niên.

Với phương châm 3 cùng: “Cùng ăn, cùng trực, cùng thực hiện nhiệm vụ”, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ công an các xã, phường, thị trấn tổ chức trực ban, tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tham gia giải quyết các tình huống an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư…

Song song với các nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng công an cơ sở còn trực tiếp xuống địa bàn, giúp người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử, hướng dẫn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ công…

.Từ đầu tháng 3, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Giao lưu bóng đá với Công ty CP Tân Cảng Cái Mép; phối hợp với Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa; Tổ chức ngày chủ nhật xanh, tổ chức lao động cộng sản làm sạch đẹp cảnh quan môi trường đơn vị. Ngoài ra, phối hợp với Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường TP. Hồ Chí Minh thăm, tặng cây xanh cho Lữ đoàn 171, tham gia hội thi “Vũ điệu trong sinh hoạt tập thể”….

TRÍ NHÂN-PHÚC HỒNG