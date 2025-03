Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống

Sáng 5/3, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, cùng với tập trung đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, ứng phó với cạnh tranh thương mại...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025

Tại phiên họp, Chính phủ đánh giá, tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục tăng trưởng tích cực. Cả hệ thống chính trị, nhân dân, doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chủ động, sáng tạo, khẳng định quyết tâm đưa nền kinh tế tăng tốc, bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà cho tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 25,4% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 12%, xuất siêu ước đạt 1,47 tỷ USD. Tổng vốn FDI đăng ký hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt gần 3 tỷ USD, tăng 5,4%.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 2, các bộ, cơ quan và địa phương đã giao chi tiết 748,3 nghìn tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch, ước thanh toán được 60,4 nghìn tỷ đồng, đạt 7,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhất trí với đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm tốt hơn cùng kỳ, với 8 kết quả nổi bật; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, Thủ tướng nhấn mạnh, việc phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm 2025 vẫn còn là thách thức lớn và cần tiếp tục nỗ lực hết sức mình.

Nêu rõ nhiệm vụ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, thông qua các công cụ lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên mà Chính phủ đã chỉ đạo, lãi suất tín phiếu Ngân hàng; tăng thu, giảm chi, tiết kiệm chi; giảm thuế, phí và lệ phí...; bảo đảm vốn tín dụng cho nền kinh tế gắn với chất lượng tín dụng, tập trung cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tuyệt đối không để thiếu vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Các bộ, ngành tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Chính phủ thực hiện NQ số 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có hình thức văn bản phù hợp xác định rõ thời gian theo tháng đối với từng nhiệm vụ.

Nhắc nhở việc tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung thực hiện các giải pháp xử lý dự án tồn đọng kéo dài, đặc biệt là dự án bất động sản, không để lãng phí, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời báo cáo nếu vượt thẩm quyền.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục giữ vững và củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các bên liên quan tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, nhất là truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần tạo đồng thuận xã hội và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra.

THỐNG NHẤT