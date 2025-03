Chiều 6/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Phú Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 23 (hội nghị chuyên đề).

Thường trực Thành ủy Phú Mỹ tặng hoa tri ân ông Nguyễn Văn Việt, nguyên Bí thư Thành ủy và ông Nguyễn Văn Thắm, nguyên Chủ tịch UBND TP.Phú Mỹ.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Phú Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Sơn Tuấn giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Mỹ, ông Nguyễn Đoàn Tiết Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phú Mỹ và ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND TP.Phú Mỹ. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Phú Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Phú Mỹ đã biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế làm việc; tờ trình giải thể Đảng bộ Công an TP.Phú Mỹ.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Phú Mỹ đã gặp mặt, tri ân các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Phú Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: ông Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thành ủy Phú Mỹ đã được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thôi tham gia công tác chờ giải quyết chế độ theo quy định; ông Trương Trọng Ngân, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam thành phố được cho thôi tham gia công tác, chờ giải quyết chế độ nghỉ hưu; Thượng tá Lê Văn Hoàn, Chính trị viên Ban CHQS thành phố được nghỉ công tác, chờ giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định; Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, nguyên Trưởng Công an thành phố và Thượng tá Lê Anh Đại, Phó trưởng Công an thành phố được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Công an tỉnh.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA