Đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng

Ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12/4/2021 (Chỉ thị số 13) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh”.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các ban, ngành, địa phương.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Tài Quốc, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu. Toàn tỉnh tổ chức 592 đợt quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTNTC bằng hình thức trực tiếp và lồng ghép triển khai trong các hội nghị với gần 44.500 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị... kịp thời ban hành 954 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương, giải pháp, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và PCTNTC.

Lãnh đạo các ban, ngành và địa phương tham dự hội nghị.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các huyện thị, thành ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp huyện đã thành lập hàng chục đoàn kiểm tra, giám sát đối với hàng trăm tổ chức đảng và đảng viên. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh PCTNTC. Riêng ngành Thanh tra đã triển khai 215 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, 59 cuộc thanh tra đối với 150 cá nhân. Qua đó, chuyển điều tra 2 vụ việc, thu hồi hơn 22,7 tỷ đồng và 767m2 đất. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thi hành kỷ luật đảng đối với 2 tổ chức đảng và 14 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra đã thi hành kỷ luật đảng đối với 9 tổ chức và 39 đảng viên.

Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được tăng cường, các vụ án tham nhũng đều được đưa ra xét xử nghiêm minh, được dư luận đồng tình ủng hộ. Các cơ quan tố tụng địa phương đã khởi tố, điều tra 35 vụ/100 bị can, truy tố 28 vụ/145 bị can, xét xử 39 vụ/178 bị cáo. Trong đó có 14 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, xử lý. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các biện pháp kê biên, phong tỏa, xử lý tài sản. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đạt được kết quả tích cực. Các ngành công an, kiểm sát, tòa án và THADS thu hồi gần 100 tỷ đồng, và thu hồi quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 22 ngàn m2.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Gắn công tác PCTNTC với công tác cán bộ, công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy và công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí phù hợp với hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

