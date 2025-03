Cuộc dịch chuyển lịch sử - Kỳ cuối: Những cánh chim trở về…

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Đất nước thống nhất, đa số học sinh (HS) miền Nam đã tham gia tiếp quản, củng cố chính quyền cách mạng ở miền Nam. Họ tiếp tục phát huy phẩm chất của những con người trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, lan tỏa và trao truyền những giá trị tốt đẹp đến thế hệ sau.

Các cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc trong một lần hội ngộ tại TP.Vũng Tàu.

Trọn đời trả mối ân tình

Ngay từ những ngày tháng đầu khi miền Nam được giải phóng, đa số HS miền Nam đã trưởng thành trở về miền Nam, tham gia tiếp quản và xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, trở thành đội ngũ cán bộ chủ chốt hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, GD-ĐT.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986, các thế hệ HS miền Nam tận tụy và sáng tạo trong nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước. Nhiều người trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố. Nhiều người là nhà khoa học, nhà giáo, văn nghệ sĩ nổi tiếng, doanh nhân thành đạt, tướng lĩnh trong quân đội, công an...

Dù ở bất cứ vị trí, cương vị nào, những cựu HS miền Nam cũng miệt mài cống hiến để trả nghĩa non sông. “Tôi đã nhờ đất nước và Nhân dân mà lớn lên. Mối ân tình ấy to lớn đến nỗi, có dành trọn cuộc đời mình tôi cũng không sao trả hết”, đó là những bộc bạch gan ruột của cựu HS miền Nam Lê Văn Kiểm.

Rời chiến trường đạn bom, khói lửa, ông Lê Văn Kiểm cùng vợ là bà Trần Cẩm Nhung (cũng là một cựu HS miền Nam) trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế. Vốn liếng của vợ chồng ông khi ấy là ý chí, nghị lực đã được tôi luyện từ “vườn ươm” đặc biệt của Bác Hồ.

Ông Lê Văn Kiểm hiện nay là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN, Đặc khu kinh tế Long Thành - Viêng Chăn. Tập đoàn kinh doanh đa ngành của ông bà ngày một lớn mạnh, tiên phong trên nhiều lĩnh vực cả trong và ngoài nước như sân golf, bất động sản, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp thế hệ mới…

Với tâm niệm dành trọn cuộc đời để trả nghĩa non sông, vợ chồng ông đã thành lập và điều hành các quỹ từ thiện, quỹ khuyến học của cá nhân gia đình như: Quỹ khuyến học cho con cháu cựu chiến binh Việt Nam, Quỹ học bổng “Trần Cẩm Nhung - Chắp cánh ước mơ”, Quỹ Vietnam Health Fund của tỷ phú Bill Gates nhằm giúp đỡ, chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo Việt Nam...

Ông Lê Văn Kiểm 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 2008 và 2020. Năm 2020, niềm vui được nhân đôi khi vợ ông, bà Trần Cẩm Nhung cùng được phong tặng danh hiệu cao quý này. Năm 2019, vợ chồng ông được Tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách 30 anh hùng từ thiện châu Á - Thái Bình Dương, đứng thứ 7 trong danh sách những anh hùng từ thiện hào phóng nhất khu vực.

Với Đại tá Nguyễn Tuấn Dũng, sau khi miền Nam giải phóng, ông về Tiền Giang làm công tác an ninh nội chính. Giai đoạn này, các đối tượng hình sự sau thời gian “án binh bất động”, bắt đầu hoạt động trở lại, gây ra nhiều vụ trọng án. Là một chiến sĩ công an được đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước, năm 1976, ông Nguyễn Tuấn Dũng được Bộ Công an điều động về Phân viện Khoa học hình sự để giải quyết những vụ án gây hoang mang dư luận lúc bấy giờ như vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương, hạ sát vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, bắt cóc con bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ… Cùng đồng đội, ông đã đóng góp sức mình để ổn định trật tự xã hội tại miền Nam, bảo vệ an toàn, gìn giữ bình yên cho Nhân dân.

Năm 1981, Đại úy Nguyễn Tuấn Dũng được điều từ bộ phận Khoa học hình sự về công tác tại Công an Đặc khu. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Phó Chỉ huy Cảnh sát tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Dù ở vị trí, cương vị nào, ông cũng thể hiện ý chí, nghị lực, tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm. Ông từng được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Hai, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Vì An ninh Tổ quốc, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba…

Vợ chồng ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung cùng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2020.

Xây tổ ấm vững bền cho tương lai

Đại tá Nguyễn Tuấn Dũng luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ dành cho người chiến sĩ công an và coi đó là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu của mình: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Những điều ấy đã được ông truyền dạy cho thế hệ sau để tiếp tục nuôi dưỡng những “hạt giống đỏ” cho tương lai.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, các cựu HS miền Nam trên đất Bắc, dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào, sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, lan tỏa niềm tự hào là HS miền Nam để các thế hệ mai sau không ngừng phấn đấu noi theo. (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa)

Noi gương cha, Trung tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phấn đấu trở thành một sĩ quan công an mẫu mực. Trung tá Nam chia sẻ: “Ba thường dặn chúng tôi, dù làm việc gì cũng luôn nhớ phải giữ gìn nhân cách, trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”, Trung tá Nguyễn Phương Nam kể.

Anh kế thừa tính cách chỉn chu, nghiêm túc của ba. Trong công việc và cả trong cuộc sống, anh luôn nhắc nhở mình thực hiện nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong Công an Nhân dân, làm việc một cách chỉn chu, khoa học, luôn nghĩ cho gia đình, quan tâm vun đắp tình đồng chí, đồng đội và tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội.

Riêng với cựu HS miền Nam Đậu Văn Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu, ông đã gây dựng doanh nghiệp của mình trở thành “Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững”. Ông được nhận danh hiệu “Doanh nhân Văn hóa xuất sắc thời kỳ đổi mới” vào năm 2015. Khu du lịch Hồ Mây của ông trở thành khu du lịch sinh thái có hồ nhân tạo trên núi lớn nhất cả nước, cũng là điểm nhấn của ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Từ hành trình cuộc đời của mình, ông luôn căn dặn các thành viên trong gia đình tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, phải luôn trăn trở làm thế nào để đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, ông cũng truyền cho thế hệ sau tinh thần, ý chí quyết tâm của một HS miền Nam trên đất Bắc: “Đã bắt tay vào làm việc gì thì phải làm cho tới cùng, làm đâu ra đó”.

Trở lại với gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, kế thừa và phát triển sự nghiệp kinh doanh của cha mẹ, hai người con của ông bà cũng hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ những dự án thiện nguyện của gia đình. Tổng số tiền mà doanh nghiệp và gia đình ông Kiểm đóng góp cho hoạt động từ thiện lên tới hàng ngàn tỷ đồng. “Vợ chồng tôi cùng các con luôn có chung suy nghĩ bài tập thể dục thứ nhất cho trái tim là động tác đưa đôi tay của mình giúp đỡ cộng đồng”, ông Lê Văn Kiểm bày tỏ.

