Ngày 3/3, Công an tỉnh phát động ra quân “Tháng Thanh niên” và triển khai tổ chức các hoạt động trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tại lễ phát động, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong kiện toàn bộ máy; khẩn trương triển khai nhiều mặt công tác; chú trọng các nhiệm vụ mới được bàn giao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân cũng như tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

TRÍ HUY