Cải cách thể chế, tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, ngày 18/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Triển khai toàn diện Nghị quyết 57

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết 57-NQ/TW đang được cả nước triển khai quyết liệt, toàn diện từ cấp Trung ương đến các bộ, ngành và địa phương, tạo luồng gió mới trong đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cả nước đã đơn giản hóa 379/1.084 thủ tục hành chính. 63/63 địa phương đã ban hành nghị quyết miễn giảm phí, lệ phí cho người dân, DN trong thực hiện thủ tục hành chính.

Chuyển đổi số tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Từ tháng 10/2024, Việt Nam đã chính thức thương mại hóa dịch vụ viễn thông 5G và đưa thêm 1 tuyến cáp quang biển đi quốc tế lớn nhất từ trước đến nay vào hoạt động. Tốc độ internet của Việt Nam năm 2024 xếp thứ 37, tăng 7 bậc so với năm 2023. Năm 2024, chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng 15 bậc, xếp hạng 71/193; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 2 bậc, xếp hạng 44/133; chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu năm tăng 8 bậc, xếp hạng 17/194.

Thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ, năm 2024 đạt 28 tỷ USD, tăng 36%. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai rộng khắp với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 57%...

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo tỉnh đã hợp nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06, thành thành Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW vào cuối tháng 2/2025. Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những địa phương có hệ thống hạ tầng mạng viễn thông tốt, không có điểm nghẽn, tỷ lệ phủ sóng 5G rộng; số người dân có thuê bao internet băng thông rộng, sử dụng điện thoại thông minh, có tài khoản thanh toán ngân hàng chiếm tỷ lệ cao. Tỉnh cũng là một trong những địa phương tiên phong trong việc thuê trung tâm tích hợp dữ liệu điện toán đám mây; xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông thông minh; thử nghiệm trung tâm điều hành thông minh phục vụ cho công tác chỉ đạo; đẩy mạnh triển khai các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số với nhiều kết quả tích cực; từng bước nâng cao chỉ số chuyển đổi số qua từng năm.

Quyết liệt cải cách thể chế

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhận định tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đạt tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm nay và đạt hai con số trong những năm tiếp theo không hề dễ dàng. Vì vậy, việc lựa chọn đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính là giải pháp căn cơ và bền vững để phát triển kinh tế đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện ba nhiệm vụ chính trong năm 2025. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc tháo gỡ, sửa đổi, cải cách thể chế, kiện toàn pháp luật để phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Quốc hội đã ban hành 4 luật và Nghị quyết 193 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chính phủ đã ban hành 32 nghị định; các bộ đã ban hành theo thẩm quyền 34 thông tư.

Cán bộ biên phòng sử dụng thiết bị cầm tay đa kênh, sản phẩm được chuyển giao từ đề án nghiên cứu KH-CN cấp tỉnh năm 2024, quan sát, tuần tra trên biển.

Bộ KH-CN và các địa phương rà soát còn những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị sửa đổi, tổng hợp, hoàn thiện trong tháng 3/2025 để tháng 4 trình Chính phủ và tháng 5/2025 trình Quốc hội.

“Cải cách, sửa đổi thế chế, kiện toàn pháp luật là đột phá trong đột phá KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính để tăng trưởng kinh tế. Trên tinh thần dùng 1 luật sửa nhiều luật, cải cách hành chính là điểm nghẽn dễ gỡ và dễ thực hiện nhất vì thể chế là do chúng ta ban hành. Nếu làm tốt thì điểm nghẽn này sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thứ hai là đầu tư hạ tầng KH-CN, đổi mới sáng tạo. Chính phủ dành ít nhất 3% ngân sách, khoảng 10 ngàn tỷ đồng/năm, cho việc đầu tư hạ tầng, đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính nhưng phải chống thất thoát và lãng phí tài sản của đất nước.

Thứ ba, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu, tốc độ phát triển của KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong tình hình mới.

Song song đó là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục. Các bộ, sở ngành, địa phương phải lấy việc phục vụ, mức độ hài lòng của Nhân dân và DN làm kim chỉ nam hành động, với mục tiêu trên hết, thành quả cách mạng là người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

