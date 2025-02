Tăng cường đoàn kết, gia tăng hiệu quả hợp tác và kết nối Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày 22/2, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng sự tham dự của Thủ tướng ba nước.

Cùng dự cuộc gặp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo ba Đảng đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực thời gian gần đây, chia sẻ về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước trong năm vừa qua, đánh giá kết quả và đề ra phương hướng hợp tác giữa ba Đảng, ba nước trong thời gian tới.

Ba nhà lãnh đạo chúc mừng những thành tựu to lớn mà ba Đảng, ba nước đã đạt được, nhất là quốc phòng - an ninh được bảo đảm, kinh tế tăng trưởng tích cực, đời sống người dân ổn định và ngày càng được cải thiện. Ba bên nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết và mang ý nghĩa chiến lược giữa ba nước, nhấn mạnh sự ổn định, an ninh và phát triển của nước này cũng là sự ổn định, an ninh và phát triển của hai nước còn lại, đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của ba Đảng, ba nước luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba Đảng, ba nước và ba nhân dân Việt Nam - Campuchia - Lào.

Ba nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng mối quan hệ hợp tác giữa ba nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và ngày càng được củng cố, phát triển, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục là nền tảng, với quan hệ ba Đảng đóng vai trò định hướng cho quan hệ ba nước; hợp tác quốc phòng - an ninh được thúc đẩy hiệu quả; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật chuyển biến tích cực.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, khó đoán định, ba bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc, toàn diện và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa ba Đảng, ba nước, thắt chặt tin cậy chính trị và quan hệ giữa các đồng chí Lãnh đạo cấp cao; cam kết duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó giữa ba nước, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật tất yếu khách quan đối với việc bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và phát triển của mỗi nước; nhất trí duy trì và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để các thế hệ người dân ba nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ và luôn ghi nhớ truyền thống đoàn kết gắn bó này.

Ba bên cũng nhất trí củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh bảo đảm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau, cùng nhau ứng phó với các thách thức chung.

Ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc tiếp tục tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, đẩy mạnh kết nối ba nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, thương mại, du lịch; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Ba nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế, hình thức hợp tác hiện có, tiếp tục trao đổi, tìm phương thức mới để hợp tác ngày càng chất lượng, hiệu quả, thực chất, vì lợi ích của mỗi nước và lợi ích chung của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Việt Nam nhân dịp năm 2025 đánh dấu 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

