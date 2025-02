Sẵn sàng vận hành mô hình không có công an huyện

Lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuẩn bị các điều kiện chu đáo, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện mô hình không tổ chức công an cấp huyện.

Cán bộ CSGT-TT TP.Vũng Tàu tăng cường xử lý bàn giao hồ sơ.

Không để gián đoạn khi chuyển giao nhiệm vụ

Những ngày gần đây, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vũng Tàu đang làm việc hết công suất cho kịp tiến độ bàn giao công việc, đồng thời không làm gián đoạn trong xử lý giải quyết hồ sơ cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Lan (ngụ phường 7, TP.Vũng Tàu) nói: “Tôi đến Công an TP.Vũng Tàu để làm thủ tục đăng ký xe mới và được các cán bộ CSGT hướng dẫn tận tình, giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Trước đó, tôi nghe tin sắp tới sẽ không còn công an huyện nên cũng sợ lo không được nhận hồ sơ”.

Đại diện Công an tỉnh cho biết, quá trình chuẩn bị cho việc sắp xếp, không tổ chức công an cấp huyện, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương, nhất là công an cấp xã tiếp tục triển khai các mặt công tác công an, đảm bảo cao nhất tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đến cấp cơ sở gắn với quá trình xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác nội bộ, bảo đảm quán xuyến địa bàn, đối tượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, bảo đảm an ninh, trật tự.

Sắp xếp tổ chức bộ máy chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, để đảm bảo tiến độ, thời gian và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tiến hành bố trí, sắp xếp lại đối với cán bộ, chiến sĩ theo hướng điều động, bố trí, tăng cường cán bộ phù hợp tại công an cấp tỉnh và công an cấp xã, trong đó ưu tiên bố trí, tăng cường cán bộ tại công an cấp xã, nhất là tại những địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn khó khăn, xa trung tâm.

Cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện của công an cấp huyện trước đây tiếp tục được quản lý chặt chẽ, đúng quy định của Bộ Công an và của tỉnh. Ngoài ra, công an tỉnh đã có phương án điều tiết bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và định hướng bố trí lực lượng tại địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Lực lượng Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cũng như phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các sở, ngành gồm: quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của một số sở, ngành khác thực chất tạo sự gắn kết, liên thông, khắc phục tình trạng chia cắt, một việc do nhiều cơ quan đảm nhiệm trước đây, giảm các cơ chế phối hợp, nâng cao chất lượng công tác, hiệu quả phục vụ tốt nhất cho Nhân dân, doanh nghiệp. Công an tỉnh đã sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện mô hình mới hiệu quả bắt đầu từ ngày 1/3/2025. (Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh)

Song song với đó, phân công lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ tổ chức chuyển giao, bàn giao, tiếp nhận các phần việc từ công an cấp huyện về cấp phòng, cấp xã, tuyệt đối không để ngắt quãng công việc, nhất là các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực công tác; chủ động xây dựng phương án tiếp nhận cơ sở vật chất, tài sản, trụ sở làm việc, doanh trại, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ và người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân, vật chứng, tang vật vi phạm hành chính, hồ sơ, tài liệu liên quan... theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên nguyên tắc “người theo việc”.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt nhất chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị tác động, ảnh hưởng; kịp thời giải quyết thấu đáo theo quy định các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết xử lý việc lợi dụng chủ trương này để tiêu cực, tham nhũng.

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi không tổ chức công an cấp huyện, sẽ kết thúc hoạt động đối với 7 công an cấp huyện và 67 đơn vị cấp đội thuộc công an cấp huyện. Tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh gồm 26 đơn vị cấp phòng, 77 công an cấp xã và 2 đồn công an.

“Năng lực cán bộ và hiệu quả của quản trị công việc theo mô hình tổ chức mới khi không có công an cấp huyện sẽ được đo lường bằng chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; sự hài lòng của Nhân dân trong thực hiện các thủ tục hành chính về an ninh, trật tự. Trong đó, với mô hình tổ chức mới, công an tỉnh đảm bảo tình hình an ninh, trật tự sẽ được củng cố vững chắc trên các địa bàn, lĩnh vực, giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp; tội phạm được kéo giảm bền vững”, Thượng tá Lương Đức Minh nói.

