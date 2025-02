Công tác CCHC góp phần rất lớn đến việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đã có những chia sẻ với Báo Bà Rịa-Vũng Tàu xung quanh nội dung này.

* Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2024 và vai trò của công tác CCHC trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh?

- Ông Nguyễn Văn Thọ: Năm 2024, nền kinh tế của tỉnh ghi nhận nhiều đột phá, khi tốc độ tăng trưởng các nhóm ngành kinh tế đều tăng hoặc vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GRDP đạt 11,72%, mức cao nhất 10 năm gần đây; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.101 USD/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 98.231 tỷ đồng, đạt 119,8% dự toán Trung ương giao và bằng 109,8% so với năm 2023. Thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh với tổng vốn hơn 87.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,44 lần so với năm 2023. Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng như: Đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và các dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận,… được tập trung thực hiện theo vượt tiến độ yêu cầu.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đã ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Các giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ như: hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên 65 tuổi; miễn giảm 100% học phí cho học sinh các cấp; hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ nhà ở xã hội... Đặc biệt là từ năm 2022 đến nay tỉnh không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia.

Để đạt được kết quả nêu trên, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự chia sẻ, hợp tác có hiệu quả của các địa phương trong cả nước; sự đoàn kết, thống nhất và sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng DN. Đặc biệt là việc thực hiện tốt công tác CCHC thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã góp phần rất lớn vào kết quả phấn khởi nêu trên.

Người dân đánh giá thái độ phục vụ của công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sau khi thực hiện thủ tục hành chính.

* Thưa ông, đề nghị ông chia sẻ thêm về một số giải pháp đã thực hiện về công tác CCHC trong thời gian qua để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh?

- Qua thực tiễn triển khai thực hiện đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian qua, tỉnh đã đổi mới, quyết tâm, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tỉnh đã thực hiện các giải pháp đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở, ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu và đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương thức làm việc thường xuyên lắng nghe ý kiến người dân, DN; thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc giải quyết các TTHC cho người dân, DN không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ

Chỉ đạo các cơ quan đăng ký, xây dựng khâu đột phá trong công tác CCHC, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 năm 2024 bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đưa vào vận hành dữ liệu tập trung, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin phục vụ và chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; hoàn thành 37/37 chỉ tiêu chuyển đổi số theo kế hoạch đã ban hành. Các ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN trong thực hiện TTHC; sử dụng app “Dịch vụ công Bà Rịa-Vũng Tàu”, Mini app Zalo “app BR-VT Smart”.

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên rà soát chỉ đạo tăng cường cải cách TTHC và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong CCHC. Điều này đã tạo sự chuyển biến rõ nét, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, DN trong thực hiện TTHC. Trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và rút ngắn 35-40% thời gian giải quyết so với thời gian quy định của khoảng 40% TTHC (800/1.921 TTHC)…

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện. Mở rộng nhiều hình thức tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC qua ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho người dân, DN; đến cơ sở y tế được cấp đổi giấy phép lái xe ô tô tại 2 cơ sở y tế (Bệnh xá Công an tỉnh và Phòng khám 27/4 Vũng Tàu); tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính… Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt cao với 98,9%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên 94% (trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến từ xa đạt trên 73% vượt chỉ tiêu tỉnh đề ra là 70%).

Việc tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Năm 2024, tỉnh đã thực hiện sắp xếp giảm được 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 7 đơn vị hành chính cấp xã. Căn cứ chương trình Trung ương, tỉnh tiếp tục rà soát trình Trung ương Phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, DN, tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại và duy trì hiệu quả kênh thông tin đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh để tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; triển khai áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nhận diện chấn chỉnh, tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC.

Công chức Sở KH-ĐT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả hồ sơ hành chính đến người dân.

* Vậy định hướng công tác CCHC của tỉnh trong năm 2025 như thế nào, thưa ông?

- Năm 2025, tỉnh xác định là năm về đích thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu đến năm 2025 trở thành một tỉnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đồng thời duy trì tính bền vững và chất lượng cuộc sống cao cho người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Do vậy, căn cứ vào các chỉ đạo của Trung ương, tình hình thực tế tại địa phương, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CCHC, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc. Đặc biệt, tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành kịp tiến độ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc; Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân, DN để kịp thời nhận diện bối cảnh, khó khăn, vướng mắc giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, DN. Song song đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm ít nhất mỗi đơn vị 1 lần/năm để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách TTHC công khai minh bạch, thông tin quy trình xử lý công việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN tiếp cận đầy đủ TTHC góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước, tạo sự hài lòng người dân, DN, thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.

HUYỀN TRANG

