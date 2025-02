Long trọng lễ công bố thành lập TP.Phú Mỹ

Tối 28/2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập các phường thuộc TX.Phú Mỹ và thành lập TP.Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là thành phố thứ 3 trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; đại diện các sở, ngành và đông đảo Nhân dân địa phương tham dự.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (bìa phải) trao Nghị quyết 1365 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo TX.Phú Mỹ.

Phát huy tốt lợi thế “thuần tự nhiên”

Huyện Tân Thành được thành lập theo Nghị định số 45 ngày 2/6/1994 của Chính phủ trên cơ sở tách ra từ huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Nau) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/1994 với 8 đơn vị hành chính cấp xã. diện tích tự nhiên là 333 km2, dân số 73.000 người. Ngày 12/4/2018, huyện Tân Thành được công nhận và đổi tên thành thị xã Phú Mỹ theo Nghị quyết số 492 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ khẳng định: Từ một huyện với kinh tế thuần nông là chủ yếu, với những chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược từ Trung ương và sự quan tâm lãnh đạo, tập trung nguồn lực của Đảng bộ tỉnh, cùng với tư duy đúng đắn, sáng tạo, đột phá của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã đánh thức tiềm năng, khai thác tốt lợi thế so sánh của địa phương, phát huy vai trò, vị trí chiến lược quan trọng là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh với khu vực Đông Nam Bộ. Từ đó vùng đất Phú Mỹ có những bước chuyển mình ấn tượng và phát triển vững chắc, đạt được nhiều thành quả nổi bật từng bước hình thành vóc dáng của một đô thị công nghiệp và cảng biển.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ báo cáo hành trình tiến lên thành phố cảng hàng đầu Đông Nam Bộ của Phú Mỹ.

Phát huy lợi thế của dòng Sông Thị Vải để phát triển kinh tế cảng biển, dịch vụ hàng hải chất lượng cao, Cụm cảng Cái Mép - Thị vải được quy hoạch là 1 trong 2 cảng biển loại đặc biệt của quốc gia. Đến nay đã hình thành 22/35 dự án cảng đang hoạt động với công suất hơn 117,8 triệu tấn/năm. Đây là cụm cảng nước sâu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và nằm trong top 19 cảng biển lớn nhất thế giới, với lượng hàng container chiếm gần 35% cả nước và 50% khu vực phía Nam. Là cụm cảng duy nhất Việt Nam có năng lực đón những siêu tàu Container trên thế giới, chở Container đi trực tiếp đến Châu Âu, Châu Mỹ mà không phải trung chuyển.

9/15 khu công nghiệp tập trung của tỉnh bám theo dọc sông Thị Vải và QL51, thu hút hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước, trở thành động lực phát triển công nghiệp chủ chốt với 261 dự án, tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, chiếm gần 50% vốn FDI toàn tỉnh. Đa số các dự án đều là dự án công nghệ hiện đại, ít thâm dụng lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn chiếm tỷ trọng hơn 65% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Kinh tế phát triển đột phá, mở rộng về quy mô và tăng trưởng cao qua từng năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ và đúng hướng. Đến nay công nghiệp, cảng biển trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng 80,43%, thương mại dịch vụ là 18,57% và nông lâm thủy sản 1%. Là địa bàn thu hút lớn nguồn lực đầu tư và lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao đến sinh sống và làm việc.

Diện mạo đô thị Phú Mỹ cũng không ngừng thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối được Trung ương, tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, các tuyến đường liên cảng, khu công nghiệp, kết nối đô thị liền mạch, thông suốt. Hiện nay, nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh được triển khai như: Dự án thành phần 3 thuộc đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án cầu Phước An kết nối với tỉnh Đồng Nai, dự án đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép...

Ngày 15/1/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1365 thành lập các phường thuộc TX.Phú Mỹ và thành lập TP.Phú Mỹ. “Việc thành lập các phường Tân Hòa, Tân Hải và TP.Phú Mỹ không chỉ đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển tiếp theo với tầm nhìn chiến lược và và những kỳ vọng lớn đã được xác định trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Nguyễn Tấn Cường nhấn mạnh.

Tăng trưởng kinh tế phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội

Phát biểu chúc mừng TP.Phú Mỹ, ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định Phú Mỹ nằm trên trục hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại liên vùng; định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp chuyên sâu, trung tâm thương mại - dịch vụ, trung tâm dịch vụ hàng hải, logistics của vùng, là đầu mối giao thông cảng quan trọng của vùng và quốc gia với hệ thống cảng đặc biệt quốc gia, trung chuyển quốc tế.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phú Mỹ.

Với vai trò quan trọng đặc biệt trên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP.Phú Mỹ tiếp tục quán triệt nghiêm túc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII. Kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền thành phố, đổi mới phương thức hoạt động, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử... theo đúng chủ trương, yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Quan tâm tái cấu trúc hoạt động sản xuất theo hướng nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản xuất, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển bền vững, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

TP.Phú Mỹ thành lập từ ngày 1/3 Tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Thuỷ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và Tư pháp Quốc hội công bố Nghị quyết số 1365 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo nội dung Nghị quyết, thành lập 2 phường Tân Hòa, Tân Hải trên cơ sở các xã cùng tên; thành lập TP.Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 333,02 km2 và quy mô dân số 287.055 người của TX.Phú Mỹ. Đồng thời, thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. TP.Phú Mỹ sẽ bao gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Hải, Tân Hòa, Tân Phước và 3 xã Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết triển khai hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời đề nghị lãnh đạo TP.Phú Mỹ nhanh chóng cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị xác định hình thành Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, và phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp - dịch vụ - đô thị tại thành phố mới Phú Mỹ. Định hướng quan trọng trên đã được cụ thể hóa trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP.Phú Mỹ cần nắm bắt những thời cơ, vận hội mới để từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng không chỉ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà của vùng Đông Nam bộ.

Cùng với đó, cần tập trung triển khai ngay các nội dung của Nghị quyết, hệ thống các công việc dở dang trong kế hoạch chưa thực hiện, các nhiệm vụ được tỉnh giao trong năm 2025 để có giải pháp thực hiện hiệu quả, đồng thời tập trung đánh giá các nhiệm vụ chỉ tiêu còn phải thực hiện tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, và công nghệ cao nhằm phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, tạo động lực bứt phá mạnh mẽ. Hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đảm bảo sự thông suốt trong chuỗi cung ứng và logistics.

Đẩy mạnh cải cách hành chính có giải pháp tích cực hiệu quả hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và chính sách an sinh xã hội đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với cơ sở, với nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong khuôn khổ lễ công bố, đại biểu và toàn thể nhân dân mãn nhãn với chương trình nghệ thuật đặc sắc và xem pháo hoa tầm cao chào mừng TP.Phú Mỹ.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA - NHẬT LINH