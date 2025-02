Giải thể công an cấp huyện, tăng cường lực lượng cho công an xã

Ngày 28/2, Công an tỉnh tổ chức lễ chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ sở, ngành sang Công an tỉnh và trao quyết định về công tác cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định luân chuyển, điều động đối với 45 cán bộ, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh.

Cụ thể, từ ngày 1/3, Công an tỉnh tiếp nhận, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới được chuyển giao, gồm: Nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp; chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các chức năng về lĩnh vực giao thông của Sở Giao thông - Vận tải; chức năng bảo đảm an toàn thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối với quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy, Công an tỉnh kết thúc hoạt động 7 đơn vị công an cấp huyện và 67 đơn vị cấp đội thuộc công an huyện, thành phố. Tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh gồm 26 đơn vị cấp phòng, 77 đơn vị công an cấp xã và 2 đồn công an.

Giám đốc Công an tỉnh cũng trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3 đối với 9 cán bộ lãnh đạo và quyết định luân chuyển, điều động 45 cán bộ nhận nhiệm vụ mới tại các phòng nghiệp vụ, công an xã thuộc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá, với phương châm “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở” Công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện mọi vấn đề an ninh trật tự tại địa phương. Cùng với đó, công an cấp xã được tăng cường xây dựng lực lượng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

TIẾN VŨ