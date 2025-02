Doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 20/2, Công an tỉnh trao quyết định công nhận Công ty Cảng dịch vụ dầu khí PTSC SUPPLY BASE đạt doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

Đại diện Công an tỉnh trao quyết định công nhận Công ty Cảng dịch vụ dầu khí PTSC SUPPLY BASE đạt doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm 2024, Công ty PTSC SUPPLY BASE đã triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban giám đốc, cán bộ, công nhân viên đã làm tốt nhiệm vụ kinh doanh, sản xuất gắn với việc tuân thủ pháp luật, không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để xảy ra đình công, lãn công; tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực tập có hiệu quả các phương án phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp…

Tin, ảnh: PHƯỚC AN