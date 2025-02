Ngày 13/2 tới đây, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2025. Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác chuẩn bị, Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết:

Từ đầu năm 2024, Bộ CHQS tỉnh (Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh) đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND và Hội đồng NVQS tỉnh ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn triển khai công tác tuyển quân năm 2025. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện từng bước của quy trình công tác tuyển quân đảm bảo chặt chẽ, đúng Luật NVQS. Trên cơ sở đó, các địa phương đã triển khai công tác tuyển quân đúng kế hoạch, tiến độ thời gian và đạt kết quả yêu cầu đề ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành bước phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tốt công tác nắm, quản lý nguồn công dân nhập ngũ, sẵn sàng cho ngày giao quân đúng, đủ quân số.

● Đại tá đánh giá như thế nào về chất lượng tuyển quân năm nay?

- Năm 2025, Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển chọn, gọi 1.500 công dân nhập ngũ. Qua theo dõi, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm nay cơ bản đảm bảo tiêu chí theo quy định và chất lượng các mặt cao hơn năm 2024. Trong đó, có 23 đảng viên nhập ngũ, đạt 1,53% so với chỉ tiêu; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 44% so với chỉ tiêu giao quân; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 24 % so với chỉ tiêu.

Bộ CHQS kiểm tra công tác huấn luyện, chuẩn bị đón tân binh tại Trung đoàn Minh Đạm.

● Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao - nhận quân được Bộ CHQS tỉnh và các địa phương triển khai ra sao?

- Công tác chuẩn bị giao quân hiện đã cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, Hội trại tòng quân sẽ khai mạc lúc 14 giờ ngày 12/2 và đúng 7 giờ ngày 13/2 toàn tỉnh sẽ tổ chức lễ giao nhân quân năm 2025. Năm nay, TP. Vũng Tàu được chọn làm điểm tổ chức hội trại tòng quân.

Để đảm bảo an toàn, thành công cho hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức chặt chẽ, đúng quy định.

Theo đó, ngay từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, các địa phương đã triển khai kế hoạch đến cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là chuẩn bị địa điểm, xây dựng nội dung, chương trình tổ chức...

Từ nay đến ngày giao quân, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện tốt công tác chuẩn bị; phối hợp với các đơn vị nhận quân chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, huấn luyện, sẵn sàng đón tân binh.

Quyết tâm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2025, bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp, chất lượng giao quân cao hơn năm 2024.

