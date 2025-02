Từ ngày 1/3, TP.Phú Mỹ sẽ thành lập theo Quyết định 1365 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cuộc trao đổi về sứ mệnh của Phú Mỹ trong sự phát triển của tỉnh.

Mở đầu cuộc trò chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Phú Mỹ cần thực sự trở thành một đô thị có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Thành phố không chỉ mở rộng về quy mô kinh tế mà phải phát triển theo chiều sâu, với nền tảng kinh tế vững chắc, hệ thống quản trị tiên tiến và một môi trường sống đáng mơ ước.

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, TX.Phú Mỹ được nâng cấp hành chính lên thành phố có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu?

- Ông Nguyễn Văn Thọ: Từ một huyện thuần nông với xuất phát điểm nhiều khó khăn, Phú Mỹ đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu phía Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải hiện là một trong những cụm cảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đảm nhận gần 35% tổng lượng hàng container của cả nước và 50% khu vực phía Nam, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng.

Phú Mỹ có 9 KCN đang hoạt động với 261 dự án, tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, chiếm gần 50% vốn FDI toàn tỉnh. Đa số các dự án đều là dự án công nghệ hiện đại, ít thâm dụng lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn chiếm tỷ trọng hơn 65% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Những kết quả này không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Phú Mỹ mà còn là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển vượt bậc của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về phân loại đô thị, đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết 26/2022/NQ-UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13, Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đánh giá hiện trạng TX.Phú Mỹ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại III với số điểm 86,36/100 điểm, đạt 5/5 tiêu chí tương ứng 63 tiêu chuẩn. Trong đó, có 41 tiêu chuẩn đạt bằng và vượt mức tối đa.

Từ định hướng đúng đắn và quan tâm dành nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh, cùng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng động, quyết tâm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, TX.Phú Mỹ đã tận dụng thành công ưu thế vượt trội để có sự bứt phá cao hơn.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với cử tri phường Tân Phước.

Là một cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, đồng thời sẽ là thành phố cảng biển- công nghiệp duy nhất của Đông Nam Bộ, tỉnh sẽ dành sự quan tâm đầu tư như thế nào để Phú Mỹ khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, thưa Chủ tịch?

- Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023, trong đó đề ra nhiệm vụ “Phát triển các trung tâm logistics cấp vùng, cấp tỉnh tại địa bàn thành phố mới Phú Mỹ và huyện Châu Đức, liên kết chặt chẽ với các khu công nghiệp-dịch vụ-đô thị để hình thành các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp-dịch vụ-đô thị, tạo nền tảng vững chắc để thành phố mới Phú Mỹ trở thành đô thị cảng đồng bộ, hiện đại”.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó định hướng “Phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp-dịch vụ-đô thị tại thành phố mới Phú Mỹ”.

Để hiện thực hóa các định hướng chiến lược trên, trước yêu cầu mới, tỉnh đang tập trung đầu tư hệ thống giao thông đường bộ kết nối vùng và nội tỉnh hình thành mạng lưới giao thông thông suốt qua địa bàn Phú Mỹ như: Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, ĐT 992B (đường Phước Hòa-Cái Mép), ĐT 992C (đường 965) kết nối vào khu cảng biển Thị Vải, khu cảng biển Cái Mép, trung tâm logistics Cái Mép Hạ và sân bay quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm theo quy hoạch của tỉnh như: Nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại Cái Mép Hạ, phát triển các tổ hợp đô thị, dịch vụ, trung tâm logistics, cảng cạn cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi gắn với hệ thống cảng Cái Mép-Thị Vải.

Ông có lưu ý địa phương điều gì trên chặng đường mới?

- Với việc thành lập thành phố Phú Mỹ, sứ mệnh và tầm nhìn đặt ra đối với Phú Mỹ cũng phải lớn lao hơn. Phú Mỹ cần thực sự trở thành một đô thị có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Thành phố không chỉ mở rộng về quy mô kinh tế mà phải phát triển theo chiều sâu, với nền tảng kinh tế vững chắc, hệ thống quản trị tiên tiến và một môi trường sống đáng mơ ước.

Do vậy, Phú Mỹ cần nhận thức rõ tiềm năng vượt trội và vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của vùng và cả nước. Đó là đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển bền vững; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh-quốc phòng và nâng cao chất lượng sống của người dân cần được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là phải quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, góp phần vào thành công chung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

Đồng thời, Phú Mỹ phải cùng các ngành của tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch tỉnh, đặc biệt là các tuyến kết nối liên vùng, đảm bảo sự thông suốt trong chuỗi cung ứng và logistics; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực. Phát triển các KCN mới theo hướng xanh, thông minh, bền vững và tuần hoàn, ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, ít phát thải. Các khu đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị thông minh có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, phải quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hỗ trợ DN phát triển, đảm bảo Phú Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Song song với phát triển kinh tế Phú Mỹ phải xây dựng được môi trường sống lý tưởng, đáng mơ ước, đời sống người dân ngày càng nâng cao...

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương, chỉ đạo điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền TP.Phú Mỹ. Tôi đề nghị đội ngũ lãnh đạo cần phát huy năng lực, đảm bảo bộ máy hoạt động đồng bộ, thông suốt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và DN.

Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân TP.Phú Mỹ sẽ vượt qua mọi thách thức, năng động, sáng tạo xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, “giàu” và “đẹp” đúng như tên gọi “Phú Mỹ”.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

MỸ LƯƠNG

(Thực hiện)