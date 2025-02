Các ngành, địa phương phải vào việc ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 4/2, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong dịp Tết năm nay, các cấp, các ngành, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết chu đáo.

Trong dịp Tết, toàn tỉnh trợ cấp hơn 167 ngàn suất quà cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khăn, bảo trợ xã hội, người yếu thế… Tổng kinh phí hơn 156,1 tỷ đồng, tăng 36 tỷ đồng so với Tết Giáp Thìn năm 2024.

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, các địa phương đón hơn 921 ngàn lượt khách du lịch, tăng hơn 34% so với Tết năm ngoái. Doanh thu du lịch đạt hơn 747 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vui xuân, đón Tết được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các điểm bắn pháo hoa đều được tổ chức an toàn… Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trong dịp Tết được bảo đảm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến lưu ý các công việc cần thực hiện trong năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao nỗ lực tổ chức hoạt động vui Tết, đón Xuân của các ngành, địa phương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2025, nhiều phần việc quan trọng phải triển khai hiệu quả, trong đó có mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 10%. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần bắt tay vào làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành, địa phương ưu tiên cho nhiệm vụ thu hút vốn đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công.

Riêng TP.Vũng Tàu phải quan tâm bảo đảm tiến độ dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân; TX.Phú Mỹ chuẩn bị chu đáo cho tiến tới thành lập các phường thuộc thị xã và thành lập TP.Phú Mỹ.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM