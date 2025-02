Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hiệp hội Du lịch và Hội Doanh nhân trẻ

Sáng 5/2, Đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì thăm, làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết, Hiệp hội Du lịch tỉnh có gần 300 hội viên với 500 cơ sở kinh doanh. Xuyên suốt những năm qua, Hiệp hội đi đầu kết nối doanh nghiệp hội viên mở rộng thị trường, trao đổi nguồn khách với Đông và Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Tây Bắc. Định hướng năm 2025, Hiệp hội Du lịch sẽ tiếp tục sát cánh cùng tỉnh trong các chương trình quảng bá, xúc tiến, liên kết, thu hút đầu tư du lịch.

Đại diện Hiệp hội Du lịch, ông Phạm Ngọc Hải kiến nghị cần có thêm nhiều điểm vui chơi, giải trí, sản phẩm đêm, điểm bày bán sản phẩm OCOP để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bên cạnh đó, đối với những loại hình du lịch hình thành dựa trên khai thác tài nguyên nông nghiệp, thôn thôn, bản địa như farmstay, homestay, camping, glamping… cần có hướng dẫn, hỗ trợ, mở lối phát triển tạo nên sự phong phú đặc thù cho sản phẩm du lịch địa phương.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng năm mới Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy thông tin, tỉnh đã tập trung tháo điểm nghẽn giao thông kết nối. Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường ven biển ĐT994 đang thi công nhanh mở ra không gian và thúc đẩy du lịch. Hiệp hội Du lịch cần góp sức cùng tỉnh tuyên truyền đến nhà đầu tư phải chuyển động dự án, lực không đủ thì cần liên kết đầu tư với tầm nhìn dài hạn, không làm manh mún, nhỏ lẻ. Tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi những dự án cố tình dây dưa kéo dài.

Thông tin thêm tỉnh đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ đầu tư cao tốc từ Long Thành về Hồ Tràm, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đường sá đã thông thoáng, không lo không có khách quốc tế đến, mong rằng cộng đồng DN phải tận dụng cơ hội phát triển.

Thăm và làm việc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những đóng góp tích cực cho kinh tế và công tác an sinh xã hội của Hội Doanh nhân trẻ. Đặc biệt, Giải golf an sinh xã hội do Hội Doanh nhân trẻ kết hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa tổ chức trong 3 năm vận động được 23 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón tết là hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng năm mới Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy mong Hội Doanh nhân trẻ dẫn dắt để cộng đồng doanh nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu tạo ra giá trị và sự khác biệt.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy đặt hàng Hội Doanh nhân trẻ cần nghiên cứu, bàn cách thức nuôi dưỡng tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA