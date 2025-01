Sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trong dịp Tết

Ngày 17/1, Bộ Tư lênh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách; thăm, tặng quà đơn vị, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đặc biệt, nơi biên giới, hải đảo...

Phối hợp chặt chẽ với công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn đơn vị quản lý, tạo điều kiện tốt nhất để Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh.

MẠNH THẮNG