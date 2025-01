Long Đất họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ

Sáng 18/1, Huyện ủy Long Đất tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ để thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 và phương, nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Thượng Chí, Bí thư Huyện ủy Long Đất cho biết, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ luôn quan tâm theo dõi, góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn, tiếp tục nhận được sự góp ý toàn diện của các đồng chí trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Huyện ủy Long Đất sẽ tiếp tục nỗ lực, kế thừa truyền thống của Đảng bộ đã dày công xây dựng qua nhiều thế hệ, đoàn kết thống nhất nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại buổi họp mặt.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Ất Tỵ sắp đến, huyện Long Đất đã tổ chức rà soát, chuẩn bị mọi mặt cho Nhân dân đón Tết thật ấm áp, an toàn và đầy đủ; đồng thời cân đối nguồn ngân sách và ủng hộ của các đơn vị, nhà hảo tâm, tặng quà khoảng 8.000 suất quà cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với các mạng, người già neo đơn, các đối tượng hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn; huyện thành lập 11 đoàn thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng và thăm, động viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Huyện đã triển khai đến các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra đảm bảo an toàn mọi mặt từ các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết, công tác đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo tình hình trật tự xã hội cho người dân đón Tết Ất Tỵ an toàn, vui tươi và tiết kiệm.

Ông Trần Thượng Chí, Bí thư huyện ủy Long Đất chúc Tết, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo huyện đã thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo về tình hình nhiệm vụ chính trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ đã nêu nhiều ý kiến đóng góp để Long Đất ngày càng phát triển, trong đó lưu ý đến việc ổn định tổ chức, củng cố, đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, trách nhiệm và xây dựng các kế hoạch, giải pháp hiệu quả, qua đó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đưa quê hương Long Đất ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU