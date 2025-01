Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc thọ các cụ 100 tuổi

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngày 10/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, chúc thọ và chúc Tết các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng khánh vàng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chúc thọ cụ Thái Văn Chấn (ngụ phường Phước Trung, TP.Bà Rịa). Ảnh: BẢO KHÁNH.

Đoàn do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) gồm: cụ Phạm Thị Nhâm và cụ Thái Văn Chấn.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cụ Phạm Thị Nhâm (ngụ phường Phước Trung, TP.Bà Rịa). Ảnh: BẢO KHÁNH.

Đoàn do ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất gồm: cụ Nguyễn Thị Mật (ấp Phước Bình), cụ Trần Minh (ấp Tân Phước), cụ Nguyễn Thời (ấp Tân Phước), cụ Trần Khánh (ấp Phước Tân).

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà và chúc thọ cụ Nguyễn Thời (ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất). Ảnh: NGỌC BÍCH.

Đoàn do ông Huỳnh Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà 5 cụ 100 tuổi trên địa bàn TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) gồm: cụ Võ Thị Tư (KP.Vinh Thanh), cụ Lê Thị Ân, cụ Dương Thị Cau (KP La Vân), cụ Nguyễn Đình Khôi (KP Phú Giao) và cụ Võ Thị Thêm (KP.Hoàng Giao).

Ông Huỳnh Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà cụ Dương Thị Cau (KP.La Vân, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Ảnh: TRÚC GIANG.

Đoàn do ông Tạ Minh Phong, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi gồm: cụ Hồ Thị Mừng, cụ Nguyễn Thị Nhớ (cùng ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức), cụ Trần Thị Em (xã Cù Bị, huyện Châu Đức), cụ Vương Thị Rư, cụ Huỳnh Thị Hường (cùng ngụ phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ).

Đoàn do ông Lương Trí Tiên, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại huyện Xuyên Mộc gồm: cụ Vũ Minh Chiến (xã Phước Thuận), cụ Đặng Viết Viên (xã Phước Tân), cụ Lê Thị Bé (xã Bàu Lâm).

Tại các nơi đến thăm, các trưởng đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc các cụ sống vui, sống thọ và là tấm gương cho các con, cháu noi theo. Đồng thời, tặng quà gồm Thư chúc thọ của Chủ tịch nước Lương Cường, khánh vàng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, vải lụa và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

*Cùng ngày, Đoàn do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Ban Giám đốc Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Ban Giám đốc Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Ảnh: BẢO KHÁNH.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến chúc cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cùng gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”, thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết bình an.

NHÓM PV THỜI SỰ