Long Điền phấn đấu doanh thu dịch vụ, lưu trú năm 2025 tăng 13,5%

Chiều 23/12, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025.

Du khách vui chơi, nghỉ dưỡng tại Long Hai Channel Beach Resort, TT.Long Hải.

Năm 2025, huyện Long Điền đề ra 29 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cụ thể, phấn đấu doanh thu thương mại tăng 5,7% so với năm 2024; doanh thu dịch vụ, lưu trú tăng 13,5% so với năm 2024; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa phương tăng 10% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện hơn 607 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn lại 0,16%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên 94%; hoàn thành công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở cả 2 cấp;…

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Long Điền yêu cầu, sau hội nghị giao chỉ tiêu, từng cơ quan, đơn vị nhanh chóng xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện; từng cơ quan, đơn vị phải rà soát những chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2024 để bổ sung vào nhiệm vụ thực hiện trong năm 2025.

Tin ảnh: DIỄM QUỲNH