Năm 2024, Ban CHQS TX.Phú Mỹ đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; giải Nhất toàn đoàn Hội thi bắn súng quân dụng và Hội thao Thể dục thể thao-Quốc phòng; giải Ba toàn đoàn Hội thi bắn đạn thật Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân, giải Nhì Hội thi “5 vũ điệu dùng trong sinh hoạt tập thể” do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; giải C Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân cấp Quân khu. Có 1 sáng kiến đạt giải Nhì, 1 sáng kiến đạt giải Ba trong nghiệm thu sáng kiến cấp tỉnh, đạt giải C trong nghiệm thu sáng kiến cấp Quân khu. Với những thành tích trên, Ban CHQS TX.Phú Mỹ được Bộ CHQS tỉnh xét, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng” năm 2024.