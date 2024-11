Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Bộ máy hành chính mới sẵn sàng hoạt động từ 1/1/2025

Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025 vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành, có hiệu lực từ 1/1/2025. Tỉnh đang gấp rút triển khai các công việc để bộ máy hành chính các đơn vị sáp nhập sẵn sàng hoạt động từ 1/1/2025.

Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ hiện nay sẽ được sử dụng làm trụ sở làm việc Trung tâm Hành chính- Chính trị huyện Long Đất. Ảnh: KHÁNH NAM

Tái lập huyện Long Đất từ 1/1/2025

Theo Nghị quyết 1256/NQ-UBTVQH15, từ 1/1/2025, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 7 ĐVHC cấp huyện, gồm 4 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 77 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã, 28 phường và 7 thị trấn.

Cụ thể, huyện Long Đất được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. Sau khi thành lập, huyện Long Đất có diện tích tự nhiên là 267,42km2 và quy mô dân số 241.501 người.

Đồng thời, xã Tam Phước, An Nhứt và An Ngãi của huyện Long Điền sáp nhập thành xã Tam An (huyện Long Đất); TT.Phước Hải và xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) sáp nhập thành TT.Phước Hải (huyện Long Đất); xã Phước Hội và Lộc An (huyện Đất Đỏ) sáp nhập thành xã Phước Hội (huyện Long Đất).

Sau khi sắp xếp, huyện Long Đất có 11 ĐVHC cấp xã, gồm 7 xã: Láng Dài, Long Tân, Phước Hội, Phước Hưng, Phước Long Thọ, Phước Tỉnh, Tam An và 4 thị trấn: Đất Đỏ, Long Điền, Long Hải, Phước Hải.

Nghị quyết cũng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.Bà Rịa. Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung. Sau khi sắp xếp, TP.Bà Rịa có 10 ĐVHC cấp xã, gồm 7 phường và 3 xã.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thành lập TT.Kim Long (huyện Châu Đức) trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Kim Long. Sau khi thành lập thị trấn, huyện Châu Đức có 16 ĐVHC cấp xã, gồm 14 xã và 2 thị trấn.

Nghị quyết cũng thành lập, giải thể TAND, Viện KSND cấp huyện. Cụ thể, giải thể TAND Long Điền và TAND huyện Đất Đỏ, giải thể Viện KSND huyện Long Điền và Viện KSND huyện Đất Đỏ để thành lập TAND và Viện KSND huyện Long Đất.

Tại cuộc họp cho ý kiến về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố chiều 24/10 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã lưu ý, trong sắp xếp ĐVHC cần ưu tiên giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, DN khi thay đổi giấy tờ; người dân phải là trung tâm trong vấn đề sắp xếp này.

Sẵn sàng sáp nhập

Sắp xếp các ĐVHC là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; phù hợp thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về ĐVHC, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; giảm gánh nặng cho ngân sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh đã lập các tổ công tác để chuẩn bị, tham mưu các nội dung về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nhân sự khi sáp nhập; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công…

Dự kiến, tổng số cơ sở nhà, đất tại 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ cùng 9 xã là 199 cơ sở (cấp huyện là 116 cơ sở nhà, đất). Trong đó, dự kiến số cơ sở nhà, đất thuộc danh mục phải sắp xếp lại, xử lý là 76; số không thuộc danh mục phải sắp xếp là 123 (các cơ sở nhà, đất là cơ sở hoạt động sự nghiệp của trường học, đơn vị sự nghiệp công lập).

Theo phương án của tỉnh, trụ sở Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ hiện nay được bố trí, sử dụng làm Trung tâm Hành chính-Chính trị huyện Long Đất. Trung tâm Hành chính huyện Long Điền hiện nay dự kiến được điều chuyển cho Ban quản lý Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh sử dụng…

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) diễn ra ngày 23/10 vừa qua, bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho hay, huyện chủ động phối hợp với huyện Long Điền bố trí sắp xếp cơ sở nhà đất cơ bản ổn định, đồng thời sửa chửa, cải tạo cơ sở vật chất để sử dụng khi bộ máy hành chính huyện Long Đất đi vào hoạt động. 13 cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp sẽ có phương án bố trí công tác hợp lý.

Tương tự, ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa thông tin, sau sáp nhập phường Phước Trung và Phước Hiệp, về nhân sự, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã có bố trí phù hợp về nhân sự, không có trường hợp dôi dư.

Trong cuộc họp kể trên, các đại biểu đề nghị tỉnh sớm hoàn thành đề án nhân sự cấp huyện và cấp xã; bố trí nơi làm việc, ổn định hoạt động của các đơn vị, cơ quan; giải quyết các vấn đề, vụ việc của đơn vị cũ trước khi sáp nhập... Các nhiệm vụ cần hoàn thành đúng tiến độ để các ĐVHC mới sau sắp xếp đi vào hoạt động chính thức, phục vụ người dân, DN từ 1/1/2025...

AN NHIÊN