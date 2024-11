Nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Những ngày này, huyện Châu Đức đang tích cực triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã. Người dân trong huyện phấn khởi, tự hào về vùng đất cách mạng kiên cường, nay phát triển giàu mạnh và bền vững.

Công nhân chỉnh trang trước cổng vào Tượng đài Chiến thắng Bình Giã.

Làm đẹp quê hương

Mỗi dịp cuối tuần, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Người dân tích cực dọn cỏ, thu gom rác, tháo dỡ biển quảng cáo và tờ rơi sai quy định, vệ sinh môi trường ở các khu vực công cộng như trụ sở cơ quan, trường học và cơ sở sản xuất. Chính quyền địa phương cũng vận động người dân treo cờ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Anh Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1989, xã Bình Giã) chia sẻ: “Thế hệ trẻ như tôi chỉ biết về trận Bình Giã qua sách báo và các di tích lịch sử. Những hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã giúp tôi hiểu thêm về sự kiện lịch sử oai hùng này, từ đó càng thêm yêu mảnh đất mình sống và quyết tâm đóng góp xây dựng quê hương”.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã, huyện Châu Đức đã chỉnh trang Tượng đài Chiến thắng Bình Giã và Đền thờ Liệt sĩ huyện. Tại đây, công nhân tất bật sơn sửa, thay bóng đèn, vệ sinh nền gạch và trồng cây xanh. Công viên trung tâm hành chính huyện, nơi diễn ra các sự kiện lớn như triển lãm, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật, cũng đang được trang hoàng, lát gạch.

Người dân xã Kim Long cắt tỉa hoa, quét dọn đường làng chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, các cấp chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và người dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa của Chiến thắng Bình Giã. Hoạt động tuyên truyền không chỉ thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, mà còn bằng các phim tài liệu và cổ động trực quan tại Tượng đài Chiến thắng và các tuyến đường chính.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, và cung cấp điện nước cũng được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra an toàn và trang trọng.

Dịp này, huyện triển khai nhiều công trình và hoạt động ý nghĩa như phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa quân dân. Các hoạt động thể thao được tổ chức sôi nổi, gồm giải bóng chuyền nam, nữ và giải xe đạp "Về nguồn" mở rộng.

“Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã được tiến hành khẩn trương, bảo đảm tiến độ với không khí tưng bừng và phấn khởi”, ông Nguyễn Tấn Bản cho biết.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN