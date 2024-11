Ngày 26/11, thảo luận ở hội trường về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024, nhiều ĐBQH bày tỏ lo ngại trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện tiếp tục có chiều hướng gia tăng.

Cần những biện pháp cứng rắn

Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông nêu thực trạng: Toàn quốc phát hiện 5.216 vụ, 15.243 đối tượng, trong đó hơn 30% là nữ, tăng 7,58% về số vụ, 15,62% về số đối tượng đã khởi tố là 2.854 vụ, 6.325 bị can, xử lý hành chính hơn 10 ngàn vụ, trong đó nhiều em là HS, SV. Đây là điều rất đáng báo động, tạo ra sự lo lắng trong xã hội. Thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc hết sức đau lòng, chỉ một mâu thuẫn nhỏ, chỉ cảm thấy không vừa ý, không vừa mắt trong đời sống sinh hoạt, các em có thể giải quyết với nhau bằng hung khí và để lại những hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội.

Từ dẫn chứng trên, đại biểu Mai cho rằng, nhiều phụ huynh cảm thấy chưa thực sự an tâm khi con mình ra đường tham gia các hoạt động xã hội, kể cả trong nhà trường. Bên cạnh đó, vẫn thường xuyên xảy ra những vụ việc thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng và thông qua mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn lẫn nhau.

Để kéo giảm và ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện, đặc biệt là trong HS, SV, bên cạnh trách nhiệm của chính quyền, nhà trường, gia đình và xã hội, đại biểu Mai đề nghị Chính phủ đánh giá sát hơn, toàn diện hơn về tình hình trong thời điểm hiện nay và dự báo trong thời gian sắp tới để có những giải pháp đồng bộ, toàn diện. Đồng thời có những biện pháp, chế tài mạnh mẽ để kiểm soát tốt hơn việc sử dụng mạng xã hội để phạm tội và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Cùng quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, đây là thực trạng rất đáng lo ngại. Có rất nhiều vụ án đã gây ra bởi người chưa thành niên phạm tội mà thủ đoạn và hậu quả để lại vô cùng to lớn, có những vụ gây rúng động xã hội.

Đại biểu Nga cho rằng, rất cần có những biện pháp quyết liệt, cứng rắn mang tính phòng ngừa và răn đe đối với người chưa thành niên phạm tội và người chưa thành niên có nguy cơ phạm tội. Đề nghị Chính phủ, Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTBXH và các bộ, ngành có liên quan cần tích cực phối hợp trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật do người chưa thanh niên gây ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường và xã hội; xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, lối sống của người chưa thành niên.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng

Thảo luận về báo cáo của Chính phủ, đại biểu Trần Thị Thanh Hương, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang nêu rõ, năm 2024, lực lượng chức năng đã ngăn chặn truy cập trên 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật. Với trên 161 triệu thuê bao di động cả nước hiện nay, nguy cơ dữ liệu cá nhân bị lộ, lọt, bị mua bán vẫn đang diễn ra phổ biến trên không gian mạng, gây ra nhiều hậu quả khó lường.

Theo đại biểu Hương, việc mua bán thông tin cá nhân trên không gian mạng diễn ra công khai, trắng trợn với những thông tin chi tiết được rao bán từ họ tên, căn cước nhân dân, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản, chức vụ, thậm chí các trang web còn ghi rõ số điện thoại để người có nhu cầu liên hệ dễ dàng thương lượng, mua bán.

Tuy nhiên hiện tại, trong hệ thống pháp luật Việt Nam chỉ có Nghị định số 13 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngoài ra chưa có văn bản luật nào quy định về vấn đề này. Đại biểu cho biết, cử tri và Nhân dân rất kỳ vọng vào sự ra đời của Luật Dữ liệu. Đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng tích cực hơn nữa trong việc tìm các giải pháp hiệu quả, sớm chấn chỉnh tình trạng này để thông tin của mỗi cá nhân sẽ được giữ gìn và bảo vệ, nhất là trên không gian mạng.

