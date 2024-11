Phát biểu thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) vào sáng 6/11, đa số các đại biểu bày tỏ quy định phân cấp thẩm quyền cho UBND các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp mình quản lý là thay đổi lớn so với Luật Đầu tư công hiện hành giao HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Đại biểu Trần Chí Cường, Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng phát biểu thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Địa phương quyết, địa phương làm và chịu trách nhiệm

Đại biểu Trần Chí Cường, Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng đánh giá cao dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) trình Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp lần này đã hiện thực hóa những chủ trương tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giao cho địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.

Dự thảo luật đã tháo gỡ được những vấn đề lâu nay đang vướng mắc trong thực tiễn triển khai hoạt động đầu tư công từ các quy định của Luật Đầu tư công hiện hành hoặc do việc quy định tạo ra cách hiểu, cách tiếp cận khác nhau trong tổ chức triển khai thực hiện luật.

Để thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, đại biểu Trần Chí Cường cho rằng, việc bổ sung một số quy định mới như tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập sử dụng các nguồn vốn ngoài vốn đầu tư công cho công tác chuẩn bị đầu tư, phân cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phân cấp quyết định chủ trương đầu tư các nhóm dự án sẽ góp phần rút ngắn thời gian trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư công.

Phân quyền phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình) cho rằng, đối với phân cấp, phân quyền để tạo chủ động linh hoạt trong công tác quản lý, phải bảo đảm nguyên tắc phân công phối hợp, kiểm soát quyền lực theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, nâng cao hiệu quả của bộ máy trong quản lý đầu tư công.

Theo đại biểu, phân cấp, phân quyền phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng tổ chức thực hiện. Ví như dự án nhóm B, C chuyển thẩm quyền từ HĐND sang UBND cùng cấp cần đánh giá tác động toàn diện. Vì HĐND là cơ quan quyết định ngân sách, là biện pháp để kiểm soát quyền lực. Trong trường hợp HĐND thấy dự án cần phân cấp thì ủy quyền lại cho UBND là biện pháp mềm dẻo, phù hợp với từng địa phương để quyết định chủ trương đầu tư bảo đảm sự giám sát và kiểm soát quyền lực.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội cũng đề nghị cân nhắc việc phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư từ HĐND cho chủ tịch UBND cùng cấp. Bởi theo đại biểu, HĐND các cấp tổ chức họp khá thường xuyên và có thể tổ chức họp bất thường khi cần thiết. Do vậy, không sợ mất thời gian chờ đợi nếu phải trình qua HĐND phê duyệt. Nếu trình qua HĐND phê duyệt, thì dự án phải chuẩn bị kỹ hơn, lấy ý kiến của nhiều cơ quan ban, ngành có liên quan, nên sẽ mất thời gian hơn là trình cho chủ tịch phê duyệt.

Tuy nhiên, việc dự án phải lấy ý kiến tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành sẽ được đánh giá, xem xét kỹ hơn, chuẩn bị tốt hơn sẽ đảm bảo khi triển khai thuận lợi và mang lại hiệu tốt quả hơn. “Đây là việc làm cần thiết, vì theo kinh nghiệm quốc tế, khi chuẩn bị dự án đầu tư bao giờ cũng được đánh giá, chuẩn bị rất kỹ, trước khi triển khai”, đại biểu nói.

Đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, việc thông qua HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư là một cơ chế kiểm soát quyền lực, tạo sự độc lập giữa cơ quan quyết định chủ trương đầu tư với người phê duyệt dự án đầu tư, để tránh những nguy cơ mắc phải những sai phạm, giảm gánh nặng trách nhiệm cho người phê duyệt dự án.

Từ đó, đại biểu đề nghị cần bổ sung vào dự thảo luật sửa đổi theo hướng cho phép HĐND các cấp được quyết định những giải pháp đặc thù, phù hợp với thực tế của địa phương và yêu cầu riêng của từng dự án. “Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư là giao quyền quyết định cho địa phương. Đồng thời, quy định HĐND các cấp có thể ủy quyền cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư các dự thuộc thẩm quyền để phù hợp với điều kiện của từng địa phương”, đại biểu Cường nói.

NGỌC NGUYỄN