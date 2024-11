Huyện Châu Đức: Không còn hộ nghèo chuẩn tỉnh, chuẩn quốc gia

Ngày 11/11, Huyện ủy Châu Đức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 04 và 05.

Giai đoạn 2020-2025, dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, việc thực hiện 2 Nghị quyết 04 và 05 của BCH Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện Châu Đức đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, huyện không còn hộ nghèo chuẩn tỉnh, chuẩn quốc gia; 100% người dân sử dụng internet; 100% nguời già từ 70 tuổi trở lên được bảo trợ bởi ít nhất một chính sách an sinh xã hội; 100% đơn vị trường công lập có cơ sở vật chất đạt chuẩn; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; hơn 99% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến; 16 UBND xã, thị trấn, đáp ứng việc liên thông 4 cấp; 100% thôn, ấp đạt chuẩn văn hóa; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt gần 96%… Các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững được chú trọng, giúp người dân sống trong môi trường trong lành, an toàn.

Dịp này, UBND huyện Châu Đức đã khen thưởng 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 04 và 05.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN