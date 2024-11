Được huy động đi tiếp nhận vũ khí ở bến Lộc An, bà Huỳnh Thị Ánh, (người dân xã Phước Thuận, huyện Xuyen Mộc) cho biết, khi tàu chở vũ khí về ngoài biển Lộc An, bà chèo ghe nhỏ ra lấy vũ khí và ngụy trang bằng lưới đánh cá. Khi gần cập bến, phải có người ra ám hiệu mới dám vào bờ. Có chuyến bị địch pháo kích chìm tàu, mình dứt khoát bỏ chứ không cho địch lấy vũ khí. Với phương châm bí mật tuyệt đối cho chiến dịch, ông Huỳnh Thành Nhân, nguyên Bí thư Đảng ủy xã An Nhứt (huyện Long Điền) cho biết thời điểm đó ông được yêu cầu huy động người dân và du kích khoảng 20 người ở An Nhứt xuống Lộc An tải đạn về chi khu Đức Thạnh - Châu Thành. “Lúc súng nổ ở Bình Giã, mọi người mới vỗ vai nhau nói: Hôm tôi với ông đi tải đạn là phục vụ chiến dịch Bình Giã đó”. Nhờ yếu tố bí mật chúng ta mới đánh thắng giặc”, ông Huỳnh Thành Nhân nhớ lại.