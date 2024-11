Công an tỉnh tiếp và làm việc với Công an Trung Quốc

Ngày 28/11, Công an tỉnh đã tiếp đoàn đại biểu Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an Trung Quốc do ông Đồng Bích Sơn, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an Trung Quốc làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Công an tỉnh.

Đoàn đại biểu Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an Trung Quốc làm việc với Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, những kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và kết quả hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật; thảo luận về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Hai bên mong muốn hợp tác ngày càng chặt chẽ, thực chất, tạo nhiều thuận lợi hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm của cả hai bên.

Tin, ảnh: NHÂN TRUNG