Cần quy định chi tiết về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong công nghệ số

Sáng 23/11, tiếp tục chương trình lập pháp tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ đại biểu đối với Dự luật Công nghiệp công nghệ số và Dự Luật Quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: CHÂU VŨ

Tổ thảo luận Số 4, gồm các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến chủ trì phiên thảo luận.

Tham gia thảo luận góp ý đối với dự Luật Công nghiệp công nghệ số, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Luật này.

Góp ý về chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số (Điều 5), theo đại biểu Hùng cần bổ sung chi tiết hơn về các cơ chế hỗ trợ tài chính và đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số tại khoản 6. Việc này bao gồm các chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển, hoặc tài trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu hoạt động.

Cùng với đó, cần quy định ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khi mở rộng ra thị trường quốc tế. Chính sách này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra hệ sinh thái công nghệ bền vững. Do đó đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung giao Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: CHÂU VŨ

Về bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động công nghiệp công nghệ số (Điều 6), đại biểu Hùng cho rằng trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, điều luật quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động con nghệ số như dự thảo còn sơ sài.

Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc cần có quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ trong bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng; quy định cụ thể trách nhiệm xử lý và đền bù thiệt hại nếu có vi phạm trong lĩnh vực này, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu tối ưu. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo vệ quyền lợi của người dân và nâng cao uy tín của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Về phát triển nguồn nhân lực công nghệ số (Điều 25), theo đại biểu Hùng nhân lực là yếu tố quyết định trong sự phát triển bền vững của ngành công nghệ số. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung rõ hơn nữa các chính sách ưu đãi để thu hút nhân tài công nghệ từ nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các chuyên gia người Việt đang làm việc ở nước ngoài về nước.

Ngoài ra, đại biểu Hùng đề nghị cần bổ sung quy định về khuyến khích doanh nghiệp thành lập quỹ đào tạo nội bộ và hợp tác với các cơ sở đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực dài hạn, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh toàn cầu.

Các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tham gia góp ý nhiều nội dung quan trọng khác của dự án Luật.

CHÂU VŨ - PHÚC LƯU

(Từ Hà Nội)