Các khu phố vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 16/11, hàng trăm khu phố, thôn, ấp trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với không khí phấn khởi và tinh thần đoàn kết cho người dân.

Bên cạnh phần lễ ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, các khu phố còn tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo tiếng cười và không khí sôi nổi, vui tươi cho Nhân dân.

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân KP7, phường Phước Hưng (TP.Bà Rịa). Cùng dự có ông Ngô Văn Chiến, Phó Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến đánh trống khai mạc Ngày hội. Ảnh: TUYẾT MAI

Năm 2024, khu phố có 9 hộ thoát nghèo và hiện toàn khu phố chỉ còn lại 3 hộ nghèo; khu phố có 99,53% gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến tặng quà cho các hộ nghèo KP7, phường Phước Hưng. Ảnh: TUYẾT MAI

Dịp này KP.7 đã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân, 3 hộ gia đình đạt thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; tặng 18 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

* Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.

Ấp Phước Trung có gần 400 hộ với hơn 1.300 khẩu thường trú và nhiều năm liền được công nhận là ấp văn hóa. Năm 2024, có 99,94% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào học tập cộng đồng, được thực hiện thường xuyên, 94,4% hộ được công nhận là gia đình học tập.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Chí Thành trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Phước Trung. Ảnh: QUANG VINH

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Chí Thành biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế của người dân ấp Phước Trung. Đặc biệt, là sự tích cực hưởng ứng các công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, người dân ấp Phước Trung tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để đạt nhiều thành tích hơn nữa, quyết tâm xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa mang tính bền vững, thực chất.

* Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại KP.Hòa Hội, TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

KP.Hòa Hội, TT.Đất Đỏ có 101 hộ gia đình chính sách, 5 hộ nghèo (diện bảo trợ xã hội), 3 hộ đồng bào dân tộc.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ trao quả của UBND tỉnh cho các hộ khó khăn trên địa bàn KP. Hòa Hội, TT. Đất Đỏ. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân của khu phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2024.

Khu phố cũng trao 44 suất quà (của tỉnh, huyện, khu phố) và 14 suất học bổng tới người dân và học sinh hoàn cảnh khó khăn.

* Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại KP.1, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Hồng Ngọc trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa tới đại diện tập thể KP.1, phường Long Tâm. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Năm 2024, Khu phố phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải quyết 21 hộ vay giải quyết việc làm và sinh viên với số tiền hơn 1 tỷ đồng; quản lý 3 tổ vay vốn do Hội LHPN và Hội CCB phường ký ủy thác với 154 hộ vay hơn 7,8 tỷ đồng; vận động các chi hội đoàn thể, tổ dân cư xây dựng quỹ xoay vòng vốn giúp nhau làm kinh tế không lấy lãi được 670 triệu đồng.

Năm 2024, khu phố không còn hộ nghèo. Toàn khu phố có 98,89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Dịp này, KP.1 trao 23 suất quà tới hộ khó khăn trên địa bàn.

* Tại thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ, Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi.

Thôn Chu Hải có 831 hộ gia đình, ước tính toàn thôn có trên 50% hộ khá, giàu. Đến cuối năm 2024 toàn thôn chỉ còn 4 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 99,6%,.

Tiết mục dân vũ "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" tạo không khí sôi nổi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Chu Hải (xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ). Ảnh: ĐĂNG KHOA

Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 5 phần quà; TX.Phú Mỹ tặng 3 phần quà; thôn Chu Hải tặng 3 phần quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo sinh sống trên địa bàn.

* Thôn Phước Long, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ, có nhiều hoạt động trợ vốn, vay vốn được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chung tay, giúp người dân có vốn làm ăn vươn lên. Công tác giảm nghèo đạt hiệu quả rõ rệt. Số hộ nghèo tính đến cuối năm 2024 chỉ còn 3 hộ.

Ông Cao Văn Trình, Bí thư Chi bộ thôn Phước Long (xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) tặng Thẻ BHYT cho HS. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Dịp này, Ban công tác mặt trận thôn Phước Long cũng vận động các cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm và từ nguồn quỹ mô hình nuôi heo đất trao tặng 53 thẻ BHYT cho HS Trường TH Trương Vương và Trường THCS Hùng Vương, tặng 10 bảo hiểu y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; UBMTTQ Việt Nam tỉnh và TX.Phú Mỹ tặng 8 phần quà cho người nghèo sinh sống trên địa bàn.

* Tại ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, cán bộ và Nhân dân cùng nhau vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2024, cán bộ thôn đã vận động nhân dân đóng góp các nguồn thu hơn 40 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu. Cán bộ, người dân ấp đã đóng góp gần 34 triệu đồng để lắp camera an ninh, đèn chiều sáng ở khu dân cư. Đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. 97% hộ dân trong ấp đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hiện ấp chỉ còn 1 hộ nghèo.

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền được nhận quà của Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh tại Ngày hội. Ảnh: CẨM NHUNG

Nhân Ngày hội, ấp Phước Thiện trao 36 suất quà tới hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình khó khăn.

* Tại ấp An Hòa, xã Lộc An, TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Ngày hội cũng được tổ chức vào sáng 16/11.

Năm 2024, khu dân cư ấp An Hòa không phát sinh hộ nghèo mới, hiện còn 1 hộ nghèo chuẩn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lộc An trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong năm, ấp An Hòa đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng, thực hiện các phong trào, cuộc vận động được hơn 20 triệu đồng, đạt 124% chỉ tiêu đề ra. TKhu dân cư ấp An Hòa cũng đã được công nhận tiêu chuẩn về an toàn ANTT năm 2024.

* Tại ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, các gia đình đại diện cho gần 2.000 nhân khẩu trên địa bàn ấp đã tham gia Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2024, ấp 1 đã có 398/460 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tặng quà cho các hộ nghèo tại ấp 1, xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: TRẦN TIẾN

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 8 phần quà; huyện Xuyên Mộc và xã Hòa Hội tặng 8 phần quà, các nhà hảo tâm tặng 27 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

