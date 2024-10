Việt Nam đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu kinh tế - xã hội năm 2024

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, sau phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Ảnh: CHÂU VŨ

Tăng trưởng cả năm ước đạt khoảng 6,8-7%

Báo cáo với Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Thủ tướng Chính phủ nhận định: Năm 2024, trong bối cảnh khó khăn, thách thức vây quanh rất lớn, nước ta đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, dự kiến sẽ hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu. Tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, cả năm ước đạt khoảng 6,8-7%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6-6,5%), được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong điều kiện tăng lương tối thiểu ở mức cao; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; nợ công, nợ Chính phủ, bội chi được kiểm soát, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đã được Trung ương, Quốc hội cho phép. Thị trường tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định; lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại tiếp tục có xu hướng giảm.

Xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức tăng trưởng cao, là điểm sáng của kinh tế Việt Nam năm 2024. Tính chung 9 tháng 2024, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,4% và kim ngạch nhập khẩu tăng 17,3% so với cùng kỳ, xuất siêu đạt gần 20,79 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký hơn 24,8 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 17,34 tỷ USD, tăng 8,9%, cao nhất từ năm 2021 đến nay, phản ánh môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Bên cạnh đó, khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đạt 12,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; dự kiến cả năm có hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, tương đương với trước đại dịch COVID-19.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, thi hành pháp luật được đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu để thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng điện có bước đột phá mới, đã hoàn thành đưa vào khai thác thêm 109 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước đến nay lên hơn 2.021 km; khánh thành dự án 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối sau hơn 6 tháng thi công; an ninh lương thực, năng lượng được đảm bảo, không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng, dầu, điện. Hạ tầng viễn thông, hạ tầng số được thúc đẩy phát triển, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số; Đề án 06 đạt kết quả nổi bật, là điểm sáng trong chuyển đổi số. Hạ tầng đô thị tiếp tục được hoàn thiện. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu được đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cho phát triển, sản xuất.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại phiên họp sáng 21/10. Ảnh: CHÂU VŨ

Chính phủ đã tập trung làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, lao động, việc làm, cải thiện đời sống người dân; xây dựng và tổ chức hiệu quả Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong 2025”.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm.

Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực; quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng ngày càng đi vào chiều sâu; ngoại giao đa phương được triển khai tích cực, đồng bộ; tham gia đóng góp hiệu quả hơn vào các vấn đề quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín, hình ảnh đất nước.

Chỉ rõ các tồn tại, hạn chế

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ các tồn tại hạn chế trong phát triển KT-XH, đó là: Ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, việc đạt được mức tăng trưởng cao hơn kỳ vọng chưa phản ánh hết khó khăn tiềm ẩn trong nền kinh tế như sự phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư công.

Các ngành, lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn… chưa chuyển biến rõ nét. Sức mua trong nước có dấu hiệu tăng chậm lại, lạm phát chịu áp lực lớn hơn trong những tháng cuối năm. Xuất khẩu gặp một số khó khăn, rào cản kỹ thuật, điều tra chống bán phá giá và vẫn phụ thuộc phần lớn vào các sản phẩm gia công trong khi các ngành công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao chưa phát triển mạnh mẽ; xuất siêu còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; tình trạng nhập siêu dịch vụ chưa được cải thiện.

Giải ngân vốn đầu tư công tăng chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2024 của cả nước ước đạt 47,29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (51,38%)...

Bên cạnh đó, cơn bão số 3 Yagi đã có những ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất của Việt Nam trong tháng 9 với mưa lớn và lũ lụt, dẫn đến sự chậm trễ ở các dây chuyền sản xuất, chuỗi cung ứng và đóng cửa hoạt động kinh doanh tạm thời; dự báo có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm giảm khoảng 0,15%...

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, cục diện thế giới dự báo sẽ có những diễn biến, chuyển động, thay đổi khó lường hơn.

Ở trong nước, năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ. Chính phủ đưa ra mục tiêu tổng quát: Năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, lấy ổn định làm tiền đề cho phát triển và phát triển để làm cơ sở cho ổn định; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2021-2025. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế…với 15 chỉ tiêu cụ thể: (1). Tốc độ tăng trưởng GDP: khoảng 6,5-7,0%, phấn đấu khoảng 7,0-7,5% trong bối cảnh, tình hình thuận lợi hơn để đến hết năm 2025 xếp hạng 31-33 thế giới về quy mô GDP; (2). GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 USD; (3). Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt 24,1%; (4). Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4,5%. (5). Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,3-5,4%; (6). Tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt khoảng 25-26%; (7). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29-29,5%; (8). Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4,0%; (9). Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm từ 0,8-1%; (10). Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt khoảng 15 bác sĩ; (11). Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 34,5 giường bệnh; (12). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15%; (13). Tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM khoảng 80,5-81,5%; (14). Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%; (15). Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

Để triển khai đạt và vượt các chỉ tiêu trên Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ đưa ra 05 cân đối lớn gồm: Cân đối tích lũy - tiêu dùng; Cân đối ngân sách nhà nước; Cân đối xuất, nhập khẩu; Cân đối về điện; Cân đối lương thực, đồng thời Chính phủ đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025.

CHÂU VŨ - PHÚC LƯU

(Từ Hà Nội)