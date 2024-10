Thông qua Nghị quyết sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Chiều 24/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, theo phương án trình và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trong giai đoạn 2023-2025, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ sáp nhập thành huyện Long Đất.

Xã Tam Phước, An Nhứt và An Ngãi của huyện Long Điền sáp nhập thành xã Tam An, huyện Long Đất; TT.Phước Hải và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ sáp nhập thành TT.Phước Hải, huyện Long Đất; xã Phước Hội và Lộc An, huyện Đất Đỏ sáp nhập thành xã Phước Hội, huyện Long Đất.

Phường Phước Trung và Phước Hiệp (TP.Bà Rịa) sáp nhập thành phường Phước Trung.

Để sẵn sàng thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay khi được thông qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lập Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Ban Chỉ đạo cũng đã lập các tổ công tác để chuẩn bị, tham mưu các nội dung về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nhân sự khi thực hiện sáp nhập; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công…

AN NHIÊN