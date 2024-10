Quốc hội xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 vào sáng 21/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Cử tri và Nhân dân bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ đau xót trước sự tàn phá nặng nề của thiên tai, bão lũ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cơn bão số 3 và sự lãnh đạo, chỉ đạo rất kịp thời của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng và Nhân dân hết lòng, hết sức phòng chống, trú, tránh bảo và đã chung tay góp sức để bà con khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2025 và tin tưởng sâu sắc vào sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc.

Về phát triển kinh tế: Cử tri và Nhân dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi và phát triển, quý sau cao hơn quý trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng hành của Quốc hội, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân kỳ vọng chúng ta sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho năm 2024; kiểm soát được lạm phát, giữ được giá trị đồng tiền Việt Nam; hoàn thành được các công trình trọng điểm quốc gia theo kế hoạch. Cử tri mong muốn Đảng và Nhà nước có chủ trương, giải pháp, chính sách căn cơ hơn để đảm bảo an toàn cho Nhân dân trước tác động lớn của biến đổi khí hậu, nhất là ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Duyên hải miền Trung, Tây Nam bộ.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Cử tri và Nhân dân đánh giá cao Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách tiếp tục đổi mới và phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo song cũng bày tỏ băn khoăn việc cơ sở giáo dục công lập ở các thành phố lớn chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh. Tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên vẫn chưa có giải pháp khả thi để khắc phục; vẫn còn lo lắng về tình trạng bạo hành đối với học sinh, đặc biệt là trẻ nhỏ, trẻ em gái tại các cơ sở trông giữ trẻ mẫu giáo, mầm non…

Về y tế, cử tri và Nhân dân cho rằng còn thiếu danh mục thuốc bảo hiểm y tế; tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh chưa rõ ràng, minh bạch, chất lượng chưa được kiểm soát, gây bức xúc cho người tiêu dùng; một số bệnh viện lớn đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, chưa đưa vào khai thác, phục vụ Nhân dân gây lãng phí đồng thời cho rằng hoạt động của các nhà văn hóa, nhất là ở cấp xã, thôn, bản chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, Cử tri và Nhân dân bức xúc về một số “hiện tượng tôn giáo” không bình thường, có biểu hiện lợi dụng tổ chức hoạt động trái luân thường, đạo lý làm ảnh hưởng đến niềm tin của những người theo tôn giáo đúng nghĩa. Kiến nghị Đảng, Nhà nước có giải pháp quản lý hiệu quả hơn nhằm sớm chấm dứt tình trạng này.

Về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Cử tri và Nhân dân cho rằng trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng công an đã tham mưu và tổ chức thực hiện tốt hơn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tạo ra sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; lực lượng an ninh cơ sở và công an chính quy ở xã đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm ở địa phương. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao, biết ơn và rất xúc động trước hình ảnh lực lượng vũ trang (quân đội, công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở) “gồng mình” giúp đỡ Nhân dân phòng, chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai; giúp đỡ hộ nghèo, người yếu thế làm nhà ở…qua đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, nhà nước và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến băn khoăn, lo lắng về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng có xu hướng tăng; buôn lậu, trốn thuế; buôn bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em; buôn bán ma túy chưa giảm; vẫn còn nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ chưa giảm, làm chết nhiều người.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội lo ngại về tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt ở Tây Nam bộ. Động đất, hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Tây Bắc; bão lũ ở các tỉnh ven biển và miền Trung… cần có giải pháp căn cơ, lâu dài để đảm bảo đời sống của Nhân dân.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước đánh giá khách quan nguyên nhân chính, chủ yếu của tình trạng tham nhũng, tiêu cực, kể cả lãng phí để có giải pháp căn cơ phòng, chống hiệu quả hơn.

Về lĩnh vực nội vụ, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cử tri và Nhân dân: Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo xử lý một số bất cập trong việc tăng lương đối với một số ngành nghề; tiếp tục điều chỉnh tăng lương hưu tương xứng với tăng lương cho cán bộ, công chức; có hình thức xử lý nghiêm đối với người có trách nhiệm không tổ chức tiếp công dân hoặc tiếp mang tính chất chiếu lệ, chưa chân thành lắng nghe, thật lòng giải quyết kiến nghị của người dân.

Về lĩnh vực đất đai, bất động sản, nhà ở xã hội: Cử tri và Nhân vui mừng khi Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành luật đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024 với nhiều quy định mới, có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặc dù nghị định, thông tư hướng dẫn đã được ban hành, song sau 02 tháng triển khai cho thấy công tác thi hành 03 đạo luật này vẫn còn một số vướng mắc, nhiều chính quyền địa phương chưa ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền. Mặt khác, công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về các quy định mới của 03 luật này cũng chưa được triển khai đồng bộ, khiến cả chính quyền và người dân, doanh nghiệp còn lúng túng khi áp dụng. Cử tri và Nhân dân mong muốn các cơ quan nhà nước cần quan tâm nhiều hơn đến việc triển khai thực hiện 03 đạo luật rất quan trọng, có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, đảm bảo đúng quy định của luật và thuận lợi cho người dân. Bên cạnh đó cử tri là công nhân, người có thu nhập thấp mong mỏi được mua nhà ở xã hội nhưng gần hết năm 2024 mà tiến độ các dự án đầu tư rất chậm, đối tượng được mua nhà ở xã hội, còn một số bất cập cần được xem xét giải quyết kịp thời…

Trên cơ sở ý kiến cử tri và Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đưa ra 05 kiến nghị cụ thể với Đảng, Nhà nước để giải quyết kiến nghị cử tri và Nhân dân.

CHÂU VŨ - PHÚC LƯU

(Từ Hà Nội)