Nỗ lực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội ở Kỳ họp thứ 8; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Quốc hội đưa ra quyết sách kịp thời.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Hội nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Đảng đoàn Quốc hội về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 15/10, tại trụ sở Chính phủ.

Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị.

Xem xét 42 nội dung, nhóm nội dung

Báo cáo về một số nội dung chủ yếu chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, khối lượng các tài liệu, báo cáo, tờ trình là rất lớn với nhiều nội dung quan trọng.

Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có 15 văn bản phân công các phó thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương xây dựng, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp này, bảo đảm chất lượng và thời hạn quy định.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét 42 nội dung, nhóm nội dung; bao gồm 30 nội dung thuộc công tác lập pháp, 12 nội dung, nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời có 12 nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để ĐBQH tự nghiên cứu.

Tăng tốc hơn, bứt phá hơn, quyết liệt hơn

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, với sự đồng hành của hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân, DN, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, 9 tháng qua, tình hình chính trị nước ta cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh trật tự được đảm bảo. Nhìn chung, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP 6,82%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Nhấn mạnh thời gian tới dự báo còn nhiều khó khăn, đòi hỏi hệ thống chính trị phải nỗ lực hơn nữa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Chính phủ và Quốc hội phải phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nền kinh tế, đời sống Nhân dân. Thủ tướng cũng nêu rõ tinh thần của Trung ương là: phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực thực thi của các cấp, tăng cường giám sát, kiểm tra.

Đặc biệt là chuyển tư duy xây dựng pháp luật từ tập trung quản lý sang vừa quản lý, vừa mở rộng không gian phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo; xóa bỏ quan liêu, bao cấp, cơ chế xin - cho. Muốn vậy, theo Thủ tướng, phải giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa cho các bộ, ngành, địa phương; mạnh dạn làm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, nóng vội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ nỗ lực hết mình trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp; đề nghị lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng trực tiếp, tích cực vào cuộc, căn cứ thẩm quyền được giao, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, chủ động, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu, dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, khách quan, trên cơ sở đó để đưa ra các quyết sách, chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Nêu rõ Kỳ họp thứ 8 có ý nghĩa rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn. Tất cả vì phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo đời sống của Nhân dân.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Đảng đoàn Quốc hội sẽ quán triệt tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính theo hướng kịp thời cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng: đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả; phải xuất phát, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển và sự thay đổi nhanh của thực tiễn, lấy người dân, DN làm trung tâm.

Luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa các nội dung thuộc thông tư, nghị định, tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm. Các luật, nghị quyết trình Quốc hội có chất lượng, khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và có “tuổi thọ” cao.

Đánh giá thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục quan tâm để phối hợp chặt chẽ hơn nữa; những việc đã đề ra phải quyết tâm làm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Với tinh thần “quyết liệt, quyết tâm, quyết làm”, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ thành công tốt đẹp, quyết sách nhiều vấn đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân.

LAN ĐỨC