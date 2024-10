Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang

Công tác chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Quân khu 7 kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Bộ CHQS tỉnh.

Quyết liệt chuyển đổi số

Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, công tác chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thời đại mà còn là mục tiêu chiến lược quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại hóa. Đây là nền tảng quan trọng để LLVT địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm vụ này được Bộ CHQS tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, thống nhất từ Bộ CHQS tỉnh đến các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Bộ CHQS tỉnh cũng đã đầu tư trang bị kỹ thuật và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các nhiệm vụ quốc phòng. Hệ thống kiểm định, giám định và kiểm tra an ninh, an toàn thông tin được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo mọi thiết bị đều sẵn sàng hoạt động trong môi trường quân sự.

Các đơn vị đã áp dụng hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc quân sự với khả năng bảo mật cao, nâng cấp và đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối liên thông giữa các cấp.

Tính đến tháng 9/2024, 100% cơ quan quân sự thuộc LLVT tỉnh đã ứng dụng các phần mềm quản lý, điều hành hiện đại. Ở các đơn vị cấp 2 và cấp 3, mạng máy tính nội bộ quân sự được kết nối mạng truyền số liệu quân sự, tăng 40% so với cuối năm 2023. Một số đơn vị cấp 4, cấp 5 cũng đã được trang bị đường truyền số liệu quân sự, giúp việc khai thác phần mềm dùng chung trở nên thuận tiện.

Đáng chú ý, gần 71% văn bản trong LLVT tỉnh được chuyển nhận qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hơn 34% văn bản được ký số toàn văn và 86% văn bản ký số cá nhân. Việc trao đổi tài liệu quân sự không mật trên không gian mạng đã giúp hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị lưu trữ, nâng cao an ninh thông tin và giảm nguy cơ mất mát dữ liệu.

Công tác giám sát an toàn thông tin và an ninh mạng trong hệ thống máy tính quân sự cũng được thực hiện nghiêm ngặt. 100% mạng máy tính quân sự trong tỉnh được giám sát chặt chẽ, đảm bảo kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về an toàn thông tin.

Từ thủ công đến số hóa

Một trong những điểm sáng trong công tác chuyển đổi số của LLVT tỉnh là Ban CHQS TP.Vũng Tàu, đơn vị điểm triển khai chuyển đổi số. Theo Trung tá Nguyễn Thái Nhân, Chính trị viên Ban CHQS TP.Vũng Tàu, thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS TP.Vũng Tàu đã đẩy mạnh công tác chuyển số trong đơn vị và đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cụ thể, trước đây, việc quản lý nhân sự, trang bị và hoạt động tại đơn vị chủ yếu được thực hiện theo truyền thống, sử dụng giấy tờ, gây tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Tuy nhiên, với sự ra đời của hệ thống quản lý số hóa, quy trình này đã được cải thiện đáng kể, giúp giảm 40% thời gian xử lý hồ sơ, tài liệu. Hiện Ban CHQS TP.Vũng Tàu xử lý văn bản điện tử đạt hơn 94%; tỷ lệ văn bản (không mật) phát hành sử dụng chữ ký số cá nhân đạt hơn 99%...

Thượng tá Trần Văn Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã khai thác hiệu quả các phần mềm của Bộ Quốc phòng và hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; triển khai sử dụng hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của quân khu trên hệ thống mạng truyền số liệu; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm phục vụ giao ban, hội họp trực tuyến...

Một trong những lợi ích lớn nhất mà chuyển đổi số mang lại chính là việc tối ưu hóa công tác quản lý và điều hành. Trong đó, nổi bật là phần mềm chuyển nhận văn bản số đem lại hiệu quả rõ rệt trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.

“Việc áp dụng các hệ thống công nghệ không chỉ giúp cải thiện hiệu suất công việc mà còn tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng sử dụng các thiết bị số, công nghệ. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh”, Thượng tá Trần Văn Chung nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG