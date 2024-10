Đảng mạnh từ chi bộ tốt

Từ đầu năm 2024, mô hình “Chi bộ bốn tốt” và “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đã được triển khai mạnh mẽ trong toàn tỉnh, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng rãi.

Đảng viên Chi bộ KP.La Vân (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) biểu quyết thông qua kết quả xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” năm 2024.

Chi bộ tốt bắt đầu từ đảng viên

Từ ngày 28/3/2024, tại kỳ sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ KP.La Vân (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức), đã thống nhất đăng ký xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” với 4 tiêu chí: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ đảng viên tốt. Chi ủy đã bám sát khung tiêu chí, đồng thời cụ thể hóa các chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện và đặc điểm của khu phố.

Cụ thể, KP.La Vân đã lắp đặt 13 camera năng lượng mặt trời tại các tuyến hẻm với tổng giá trị 12 triệu đồng và xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu dài 1,5km tại đường hẻm 119 Lê Hồng Phong. Những hoạt động này đã góp phần xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp và bảo đảm an ninh trật tự.

Bí thư Chi bộ KP.La Vân Đặng Bá Chiến chia sẻ: “Chi bộ tốt cốt lõi ở đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần phải đi đầu, gương mẫu, đồng thời vận động người dân chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Việc cụ thể hóa mô hình “Chi bộ bốn tốt” thông qua các buổi sinh hoạt đã giúp Chi bộ KP.9 (phường 7, TP.Vũng Tàu) tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động của khu phố. Mỗi ngày cuối tuần, đảng viên cùng nhau ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, bóc xóa quảng cáo và rao vặt trái phép, làm đẹp diện mạo khu vực. Nhờ đó, khu phố ngày càng trở nên sạch đẹp và văn minh.

Đảng viên trong Chi bộ KP.9 cũng tích cực vận động người dân không bán hàng rong và không dựng xe lộn xộn trước cửa nhà. Kết quả, các tuyến đường đã giảm 100% tình trạng bán hàng rong và giảm 95% tình trạng dựng xe không đúng quy định. Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, góp phần vào mục tiêu xây dựng đô thị văn minh.

Tại Chi bộ ấp An Hải (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ), mô hình “Chi bộ bốn tốt” cũng được triển khai một cách hiệu quả. Ông Đỗ Văn Kiếm, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp, đã vận động nguồn kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân trong ấp. Cụ thể, chi bộ đã mua 47 thẻ BHYT với tổng trị giá hơn 44,8 triệu đồng, 10 BHXH trị giá gần 30 triệu đồng và 207 suất quà trị giá hơn 63 triệu đồng để tặng người dân khó khăn. Hiện tại, ấp An Hải không còn hộ nghèo và 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Triển khai đồng bộ, bài bản

Để đảm bảo việc triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt” diễn ra đồng bộ và bài bản, ngày 29/2/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 78-HD/DUK. Hướng dẫn này đã cụ thể hóa các tiêu chí và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện mô hình tại các chi bộ và đảng bộ cơ sở.

Ông Dương Minh Tú, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo từ Đảng ủy Khối, chi bộ đã tổ chức cuộc họp và triển khai các nội dung hướng dẫn đến toàn bộ đảng viên vào kỳ sinh hoạt thường kỳ ngày 4/3/2024. Với khung tiêu chí rõ ràng, cụ thể, chi bộ công ty đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội, cũng như đổi mới trong kinh doanh.

Ngày 19/2/2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 18/HD/BTCHU về xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” và “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” với 30 tiêu chí đánh giá. Để đạt danh hiệu, chi bộ, đảng bộ cần hoàn thành trên 60% tiêu chí ở mức “Tốt”, trong đó có 18 nội dung bắt buộc liên quan đến nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt, đoàn kết, kỷ luật và cán bộ, đảng viên. Các tiêu chí còn lại phải đạt mức “Khá”. Việc đánh giá mô hình này được thực hiện hàng tháng và tổng hợp kết quả cuối năm.

Tháng 6/2024, 56 đảng viên của chi bộ công ty đã đóng góp 20 triệu đồng để mua thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại xã Long Phước (TP.Bà Rịa). Ngoài ra, hàng tháng, chi bộ còn tổ chức các buổi họp định kỳ để lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Những ý kiến đóng góp này giúp chi bộ hoàn thiện hơn trong các hoạt động và là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng cũng như đảng viên hàng năm.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, mô hình “Chi bộ bốn tốt” và “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” chính là sự cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nghị quyết này đặt ra mục tiêu “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc triển khai mô hình này, góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đồng thời nâng cao uy tín và vai trò của đảng viên trong đời sống xã hội.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG