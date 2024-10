Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.486 đảng viên mới

Chiều 17/10, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2024.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại giao ban.

Tháng 10, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chọn 9 tổ chức cơ sở đảng và 1 đảng bộ cấp huyện thực hiện đại hội điểm nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng năm 2024, phối hợp chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã.

Cùng với đó, Tỉnh ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 19 trường hợp; triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030, 2026-2031. Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.486 đảng viên mới (đạt 102,48% chỉ tiêu năm).

Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh triển khai Chỉ thị số 35 ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm”; tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị đối với Công an phường 1, TP.Vũng Tàu và Công an phường Phước Trung, TP.Bà Rịa.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến yêu cầu các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức đảng, địa phương tập trung tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã, 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Bà Nguyễn Thị Yến yêu cầu các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và các điều kiện cần thiết phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII; chỉ đạo cấp ủy trực thuộc xây dựng đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức làm việc với các đơn vị đại hội điểm ở cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương...

Tin, ảnh: PHÚC LƯU