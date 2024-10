Ngày 23/10, Công an tỉnh phối hợp cùng Trường ĐH An ninh Nhân dân và Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu khai giảng lớp bồi dưỡng Anh văn giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành trong công tác công an.

Diễn ra đến ngày 31/12, 60 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an từ các đơn vị, địa phương được bồi dưỡng kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành, các thuật ngữ trong lĩnh vực công tác công an, cùng với đó là các vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và giao tiếp thông dụng.

TRÍ HUY