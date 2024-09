Thu ngân sách của Đất Đỏ tăng mạnh

Sáng 27/9, BCH Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 48, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.

9 tháng năm 2024, có 23 (trong tổng số 33) chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kinh tế Đất Đỏ tiếp tục duy trì tăng trưởng. Thu ngân sách đạt hơn 470,4 tỷ đồng, tăng 54,83% so cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 499,8 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch. Toàn huyện tiếp đón hơn 750 ngàn lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu du lịch, lưu trú đạt 592,6 tỷ đồng…

Công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3, các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân, DN đã quyên góp ủng hộ được số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, giáo dục, an sinh xã hội, tiếp tục giữ vững các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu…

