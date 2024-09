Ngày 19/9, Công an tỉnh phối hợp Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì và phối hợp soạn thảo.

Đại diện Hội Luật gia tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Cụ thể, 4 dự án luật do Bộ Công an chủ trì và phối hợp soạn thảo được đưa ra thảo luận gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Luật Dữ liệu; Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Các đại biểu đồng tình, nhất trí cao về sự cần thiết xây dựng, ban hành các dự án luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác hiện nay. Đồng thời, nêu ý kiến xem xét, chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong các luật; thay đổi một số từ ngữ, tên gọi cho phù hợp, bổ sung quyền lợi, giao thẩm quyền cho một số cơ quan, đơn vị...

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các tham luận, ý kiến tâm huyết của đại biểu; khẳng định đây là cơ sở để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các ĐBQH sẽ nghiên cứu, tham gia thảo luận tại Kỳ họp tới.

Công an tỉnh cũng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo; nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo Bộ Công an bổ sung, hoàn chỉnh các dự án luật, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua trong các kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG